El Zenit se interesa por Fekir y Pellegrini ni se inmuta

"No sé si algún equipo es capaz de venir con la cantidad de dinero que vale Fekir". Manuel Pellegrini respondía así a la opción de que el francés pueda abandonar el club verdiblanco antes de que finalizce el mercado de fichajes. Viene al caso porque hoy publicaba As que el Zenit ruso se había interesado por el campeón del mundo como alternativa al danés Eriksen, dado que no había podido llegar a lo que pide el Inter por él.

Aunque el mal año del Betis ha devaluado su cotización y actualmente ésta sobrepasa apenas los 30 millones de euros, el Betis, que pagó por él casi 20 millones y sólo tiene el 70% de sus derechos, no pondría fácil su salida, ni siquiera por ese precio, pues apenas tendría margen de beneficio y perdería a un jugador muy difícil de sustituir.

"Para culaquier equipo y para nosotros sería una pérdida importante", indicaba el técnico chileno en la rueda de prensa previa al Betis-Alavés del próximo domingo, en la que reconocía que pese a que Fekir apenas ha entrenado en las dos últimas semanas al estar convocado con su selección, ha vuelto "en perfectas condiciones" y va a tenerlo en cuenta para que pueda jugar el domingo, ya sea desde el inicio y como alternativa.

"Tuvo una semana menos con nosotros, pero volvió en perfectas condiciones y va a ser considerado para el próximo partido. Jugadores como él los van a querer siempre en muchos equipos, lo que no sé es si algún equipo es capaz de venir con la cantidad de dinero que vale Fekir", afirmaba Pellegrini. En un mercado en recesión y en el que el Betis tiene poco margen para moverse, el club verdiblanco sólo aceptaría una gran oferta por él que a día de hoy no se contempla.