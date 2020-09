Murape Murape ya sueña con estar a las 'órdenes' de Pellegrini

La leyenda del Dynamos FC de Harare, Murape Murape, ya posa con los colores verdiblancos. El exinternacional de Zimbabwe era presentado como entrenador en jefe de la Real Betis Academy Zimbabwe, una escuela que, según asegura la misma prensa de este país surafricano, "cambiará el panorama deportivo local".

El Real Betis y una agencia de Zimbabue, Athletes Sphere Management, elegían hace unas semanas a este exjugador para el cargo. Un mito del fútbol local, que desarrolló la mayor parte de su carrera en el Dynamos FC de Harare, con el que ganó seis ligas y fue elegido en una ocasión mejor jugador del campeonato (2007).

"Tengo que empezar a hablar en español", bromeó Murape antes de admitir que se ve "listo para este trabajo". "Al crecer en Chitungwiza, jugando en las calles, mi sueño era jugar algún día en Europa. Pero nunca pude lograr ese sueño como jugador debido a la lesión que me hice en 1998, que dejó mi pierna derecha discapacitada. Eso detuvo mi carrera. Sin embargo, nunca dejé de creer en mí mismo, por eso seguí jugando con dolor -se retiró en 2015-, con la esperanza de que algún día llegaría a jugar en un equipo profesional en Europa", indicaba el ex jugador, para el que, en cierto modo, ahora le llega la revancha.

"Lograr ese sueño ahora como entrenador es realmente emocionante. Estoy agradecido, estoy profundamente satisfecho con la tarea que me ha encomendado la Real Betis Academy Zimbabwe. Queremos asegurarnos de hacer esto bien. Las oportunidades que nunca tuvimos como jugadores jóvenes ahora están disponibles para los jóvenes de hoy.

"Era mi sueño, desarrollar jugadores. Cuando dejé de jugar en 2014, me dediqué a entrenar. Tuve la suerte de ser nombrado entrenador junior en el Dynamos. En dos ocasiones me elevaron a trabajar como entrenador ayudante con la selección absoluta. He ganado experiencia como entrenador a lo largo de los años ", dijo Murape, que también destacó que ahora tiene la oportunidad de mejorar su "educación como coaching" aprendiendo "de una de las mejores metodologías del mundo". "No veo la hora de encontrarme con el director técnico del Betis -por Pellegrini-, para aprender lo máximo posible de él. Queremos asegurarnos de traer a los jugadores adecuados a la academia, futbolistas con buena actitud y mentalidad de lucha. No queremos que los jugadores sueñen con terminar sus carreras en Sudáfrica. La mentalidad de querer ir a jugar a Europa es lo que queremos de los jugadores. Si podemos conseguir que nuestros jugadores firmen directamente desde Zimbabwe a Europa, mejor. Queremos asegurarnos de crear la plataforma y las oportunidades para que los jugadores se vayan al extranjero", dijo Murape.

La Real Betis Academy Zimbabwe tendrá centros en Harare, Bulawayo, Gweru, Mutare, Chiredzi y Victoria Falls.