El regusto amargo del 'héroe' Mandi

Mandi fue protagonista de un partido en el que volvió a ratificar el gran momento de forma con el que ha empezado la temporada. Estuvo impecable en defensa y anotó en una de sus contadas subidas. Sin embargo, no fue suficiente y su buen partido -y también el de su equipo- le dejó un regusto amargo.

"He visto un Betis muy bueno en la primera parte, en la que podíamos haber marcado más de dos goles; en la segunda, el Madrid ha sido superior", reconocía el argelino, quien no ha querido referirse a las dos jugadas claves, en las que intervino el VAR con el Madrid como gran beneficiado. "Hay elementos en el juego que a veces no puedes controlar. Luego, hemos luchado hasta el final, pero no ha podido ser", significó.

El defensa bético prefería centrarse en las cosas que había "hecho bien" su equipo, en "la reacción tras el gol del Madrid" y en una primera parte "en la que el Betis ha sido muy superior". Y también pensar en los errores propios que habían devuelto la iniciativa a su rival: "No hemos podido dejar la portería a cero en la segunda parte. Tenemos que ver lo que ha pasado y qué fallos hemos cometido, aunque también el rival es el Madrid y no es fácil jugar contra él. Ahora hay que descansar y no pensar en ello, porque tenemos un partido el martes ante el Getafe".