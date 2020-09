Canales: "Si sumamos 9 de 15, será un buen balance"

"Hoy no hay nada que decir. Tenemos que levantarnos, mirar hacia adelante y pensar en el siguiente partido. Hay que analizar este encuentro. Para mí, venir aquí es el partido más difícil de la temporada. Y no sé la razón", trataba de explicar un Canales que seguía sin enterarse de lo que había sido el partido. El cántabro lo intentó, pero como al resto de sus compañeros, ni se le vio. Tuvo más contacto con el balón cuando Pellegrini lo retrasó para que diera más continuidad al juego, pero el Getafe, como a los demás, no le dejó ni recibir. Fue una caricatura de sí mismo, de ahí que prefiera olvidar lo visto en el Coliseum y empiece a pensar en Mestalla. "El sábado tenemos un partido muy importante y debemos ser autocríticos y exigirnos. No podemos estar desconcentrados. El equipo, quitando este borrón, ha empezado bien. Queremos que este partido se olvide pronto y que volvamos a ver al buen Betis de inicio del curso. El sábado en Valencia hay que salir a ganar y, si sumamos el 9 de 15 antes del parón, podremos irnos con buen sabor de boca", aseguró el hasta ahora mejor jugador bético.

El problema es que no sabe lo que ha ocurrido. "No ha cambiado nada de salida respecto a otros partidos. Estos equipos no te dejan hacer la presión arriba, porque en cuanto tienen el balón le pegan hacia arriba y son eficaces. Nos lleva pasando tiempo ante este equipo", admitía.

Ante esto sólo queda mirar hacia adelante con confianza. "Es que esa debe ser la mentalidad. Hoy estoy sin palabras, dolido por la derrota. El siguiente partido es fundamental para seguir con las sensaciones tan buenas que mostramos. No puede nublarnos ni hacernos cambiar el objetivo prioritario", afirmaba el centrocampista nórdico.