Así siente Bartra el "veneno" del Betis.

Marc Bartra ya ha superado la cifra de los cien partidos como bético y este domingo, si participa frente al Elche, como es de esperar, igualará el número partidos disputados con la elástica del Barcelona. Algo que el catalán valora mucho, como él mismo ha indicado durante su intervención en los medios oficiales del club. "Con tantos cambios y cómo está el fútbol hoy en día, es algo que valoro mucho. El Betis es un club admirado en muchos sitios, un club que gusta a la gente pese a que no son del Betis", explica Bartra.

En palabras del propio Bartra, conseguir como bético lo ya alcanzado con el Barça "dice mucho" de su compromiso con el club de las trece barras y la ciudad, donde se encuentra muy a gusto junto a su familia: "Seguramente, el día de mañana, cuando no esté en activo, el Betis será el equipo con el que más partidos habré jugado y lo siento muy mío. Estoy orgulloso".

Y es que Bartra se siente hoy por hoy un bético más: "Desde llegué aquí, como dice Joaquín, me entró el veneno. Yo ya venía con la mentalidad de empaparme de Betis al cien por cien, pero desde el inicio ha sido muy fácil. Con la afición, con el Benito Villamarín sintiéndolo tuyo€ Enseguida te entra todo y cuando llegas a una cifra de partidos importantes, con los buenos momentos pasados aquí y el cariño dentro del club por parte de la afición€ Todo es también importante para mí a la hora de rendir más".

Optimista, Bartra entiende que todo se hace un poco más fácil, también cuando te toca vivir en una ciudad como Sevilla: "Cuando no se gana estás más jodido, pero siempre intento enfocar el siguiente partido y mirar hacia delante. Me encanta la forma de vivir de Sevilla. Como experiencia personal, ves la vida de otra manera. A mí, que me había tocado vivir en ciudades como Barcelona o Dortmund, con culturas muy diferentes. También, cuando las cosas no van tan bien en lo deportivo, lo sufres más. Soy muy optimista siempre, y cuando se pierde pienso siempre en el siguiente partido para dar lo mejor".

El central, criado en la cantera del Barcelona, parece haber encontrado en el Betis la horma de su zapato, con momentos buenos y malos que, como él bien dice, le hacen crecer: "La temporada pasada fue difícil para todos, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo por lo que está pasando. Ésta, con un nuevo staff, con muchos compañeros que seguimos€ Esta ilusión que se nos perdió el año pasado, intentamos tenerla de nuevo. La pretemporada ha sido corta pero intensa, para comenzar bien LaLiga".

"Gracias a los momentos malos somos los que somos y si estamos aquí es porque lo hemos superado, tanto en el fútbol como en la vida. Eso es lo que nos hace crecer. Los momentos buenos nos dan la palmadita, pero eso es lo fácil. El Betis es eso: la afición ha vivido más momento duros que de celebrar a nivel de títulos. Pero siguen ahí, y si siguen es porque tiene algo este club. Uno está orgulloso de estar aquí. No solo por la masa social, sino por cómo lo viven. Ahora hay que hacerlo lo mejor posible, cuando no salen bien las cosas va a tocar que mucha gente no esté contenta y tú tampoco. Así es el deporte", apostilla el central verdiblanco Marc Bartra.