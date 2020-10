El posible once del Betis ante el Elche... ¿con cambio de sistema?

Las derrotas ante Real Sociedad y Atlético de Madrid, ambas sin anotar un solo gol, han lastrado considerablemente el buen arranque liguero del Real Betis, que se las prometía muy felices después de una pretemporada inmaculada y los dos triunfos inaugurales (dejando la portería a cero) frente a Alavés y Valladolid. En total, son cuatro derrotas en sus últimas cinco comparecencias, alguna de ellas con la coartada del agravio arbitral, es cierto (Real Madrid, la Real), pero el caso es que el ilusionante 0-2 en Valencia no tuvo continuidad tras el anterior parón de selecciones.

A la falta de gol de los delanteros verdiblancos se une la acumulación de bajas en zonas específicas como el lateral derecho, bien cubierto con la continuidad de Emerson y el fichaje de Montoya, que han faltado a la vez, contando la del próximo fin de semana, en tres de las ocho jornadas de LaLiga. En Getafe, Bartra ejerció sin demasiado acierto escorado a la banda (3-0 en medio tiempo) por la sanción del brasileño y la ausencia por el contagio de un familiar del catalán, que tampoco estuvo contra los donostiarras (derrota por idéntica goleada: 0-3), cita que el ex del Atlético Mineiro se perdió por una dolencia de última hora. Entonces, Ruibal fue el elegido.

Emerson llegará muy justo al encuentro de este domingo contra el Elche, si bien Pellegrini no desea más experimentos y apurará para contar con el paulista. Probó en el partidillo intersemanal del jueves con el filial de nuevo con Aitor abierto a la derecha, pero no es una idea que le agrade repetir. El atacante promocionado desde el filial ya jugó como carrilero durante su cesión en el Leganés, pero Aguirre disponía entonces una zaga de cinco, por lo que podía subir a su antojo, con las espaldas bien pertrechadas.

El cambio de sistema ha pasado por la cabeza del míster chileno, que, no obstante, apenas ha ensayado desde su llegada esa variante por su plena confianza en que el 1-4-2-3-1 o el 1-4-3-3 son los mejores dibujos para aprovechar las virtudes de la plantilla heliopolitana. El 1-3-5-2 apenas cuenta con opciones de ser el elegido ante los franjiverdes, pero no habría que descartarlo si Emerson no llega a tiempo. Mandi, al que Pellegrini ve algo lento para ejercer de lateral, como en sus inicios en el Stade de Reims y algunas veces con la selección de Argelia, estaría por detrás de Ruibal y Fran Delgado en el orden de preferencias del entrenador bético.

Con todos estos condicionantes, el once parece más o menos definido. Bravo estará bajo los palos, con Bartra y muy posiblemente Víctor Ruiz en el eje de la defensa. Álex Moreno, que estuvo mucho mejor en el Wanda, seguiría en el lateral izquierdo, con Emerson o Aitor en el costado opuesto. Por delante, Guido Rodríguez estará acompañado por William Carvalho, contando en principio Tello, Canales y Fekir con plazas seguras. Como quiera que el míster verdiblanco desea dar entrada a Joaquín, no sería desdeñable que el cántabro retrasase su posición para suplir al internacional portugués, dejando sitio al capitán en un equipo más ofensivo, donde la punta de lanza, salvo sorpresa, volverá a ser Sanabria, con alguna opción para Loren.