Bartra, sobre Pellegrini, el derbi y el jugador joven que le asombra

Fijo en la defensa del Betis desde que aterrizó en el mercado invernal de la 17/18, Marc Bartra goza también de la condición de insustituible para Manuel Pellegrini, hacia el que sólo tiene palabras de elogio. De la mano del chileno, el central confía en que los verdiblancos, paso a paso, vuelvan a estar en la zona noble tras la mala campaña pasada. En Heliópolis, el catalán se siente como en casa y admite que nunca había vivido un derbi como el hispalense. El jugador de LaLiga Santander, Marc Bartra, en un evento para Livescore, se refirió a estas y otras cuestiones:

- ¿Cómo te ha recibido la ciudad?

- En cuanto a la ciudad de Sevilla, es una ciudad muy encantadora y desde el primer día te sientes muy cómodo. No es solo el clima, sino también su historia. La gente es muy abierta y te hacen sentir bienvenido. Estoy muy contento desde el día que llegué y la verdad es que puede sonar a tópico pero me siento como en casa.

- ¿Qué te hizo volver a LaLiga después del Borussia Dortmund?

- Lo que me hizo volver a LaLiga es probablemente la buena experiencia que tuve antes de irme. Para mí es la mejor liga del mundo, es muy competitiva y desde que me fui de Alemania no ha parado de crecer. Desde el día que debuté hasta ahora he visto ese crecimiento futbolístico, en competitividad y en todos los niveles.

También me motivaba el poder jugar por todo el país. Tengo buenos recuerdos de todos los estadios de cuando estuve en el FC Barcelona, la mayoría son espectaculares. Ver a los jugadores que juegan en esta liga también es una motivación.

- ¿Qué significa ElGranDerbi para los aficionados en Sevilla?

- ElGranDerbi significa todo en esta ciudad. Es una ciudad con mucha pasión y emoción. Tienes que estar aquí para entender lo que significa para los aficionados. No importa lo que te cuenten, es difícil de entender. Desde dentro, se lleva de forma muy intensa y sobre el campo hay mucha competitividad, sabes que si lo haces bien vas a hacer feliz a mucha gente. Si ganas el partido sabes que la gente se irá contenta a la cama y lo recordarán durante mucho tiempo.

- ¿Es muy diferente al resto de derbis que has vivido?

- Por ejemplo, un FC Barcelona vs Real Madrid es un partido global, mucha gente está viéndolo, pero un Real Betis vs Sevilla FC es todo pasión y sentimiento. Va un poco más allá, es la misma ciudad, una rivalidad diaria, incluso en las familias tienes aficionados de ambos equipos.

- Has jugado con Pep, Tito, Martino, Luis Enrique. ¿Cómo compararías a Pellegrini con el resto de entrenadores?

- Pellegrini es un entrenador con mucha experiencia. Su carrera habla por sí sola. Fue jugador durante muchos años. Puedes ver que ha trabajado con vestuarios de mucho nivel, jugadores de élite. Tiene la experiencia y al ver el fútbol identifica rápidamente los pequeños detalles. Es respetado y sus palabras tienen mucha influencia ya que es muy directo, lo cual es muy importante. Como deportista de élite agradeces su forma de trabajar.

He aprendido mucho de los entrenadores que he tenido. Siempre tengo los ojos y oídos bien abiertos para aprender los más posible. Estoy muy orgulloso de los entrenadores que he tenido. He aprendido de todos ellos y ahora tengo un entrenador del que seguro aprenderé mucho. Como futbolista nunca dejas de aprender hasta que te retiras.

- ¿Qué jugador joven crees que llegará a lo más alto?

- Hay muchos. De los muy jóvenes, diría Ansu Fati. Tiene 17 años y veo mucho potencial, lo tiene todo. Le he seguido desde que era muy joven y como jugador es rápido, habilidoso, puede jugar uno contra uno, buen finalizador.. (lo cual es posiblemente lo más importante). Creo que va a marcar una época en LaLiga, si sigue jugando aquí, y en el mundo.

- ¿Cómo compararías LaLiga con la Bundesliga?

- Hay muchas similitudes, pero también diferencias. LaLiga tiene mucha calidad, tácticamente los equipos están muy bien preparados. La liga alemana es más física e intensa. Quizás LaLiga tiene más calidad y es también intensa, y la liga alemana es más física y tiene más juego de campo a campo.

Como jugador he aprendido mucho en Alemania porque siempre ocurren cosas, puedes estar dominando el partido y de repente hay un cambio rápido, los equipos no se dan por vencidos. Hasta que el árbitro no pita el final, siguen atacando, por lo que tienes que estar concentrado los 90 minutos. A nivel físico, esos dos años fueron para mí como hacer un Master.

- En LaLiga, ¿Quién es el mejor jugador con el que has jugado?

- El mejor jugador con el que he jugado ha sido Leo Messi, sin duda. No hay nadie mejor que él, ni ahora ni en el pasado. Para mí es el mejor de la historia porque es muy completo.

- ¿Y el mejor contra el que has jugado?

- Yo diría Cristiano Ronaldo y Lewandowski. He jugado contra Lewandowski muchas veces, porque en esos dos años en Dortmund jugamos muchas veces. Y contra Cristiano he jugado cuando estaba en Dortmund y también en LaLiga. Son jugadores habilidosos, 'killers', que pueden disparar desde cualquier posición del área y son muy difíciles de defender.

- Esta temporada en el Real Betis, habéis tenido excelentes resultados y algún bache con 4 victorias, 5 derrotas y 0 empates. ¿Cómo de importante es para el equipo encontrar cierta consistencia y cuál es el objetivo para la temporada?

- La verdad que es muy importante encontrar esa consistencia que creo que hemos encontrado en muchos partidos, pero quizá en otros no. Encontrar esa regularidad nos haría seguir aún más fuertes, con más confianza y mostrar nuestro gran potencial que creo que es mucho. Hacerlo en cada partido nos va a llevar al objetivo que queremos que es ir partido a partido, sumar de 3 en 3, porque creo que tenemos equipo para plantar cara a cualquier rival, siempre potenciando nuestro juego, en el cual tenemos margen de mejora.

- En la próxima jornada de LaLiga Santander viajáis a Bilbao, ¿cómo de importante es volver con 3 puntos tras la derrota contra el FC Barcelona?

- Es muy importante, como todos los partidos, volver de Bilbao con 3 puntos, es lo que buscamos y queremos. Todos los partidos que hemos jugado hemos querido ir a por los 3 puntos y esa tiene que ser nuestra mentalidad hasta el final de LaLiga. Queda muchísimo, pero lo que nos va a hacer estar lo más arriba posible va a ser jugar cada partido como si fuese una final. Así que con ganas de que llegue el partido del Athletic Club para poder mostrar que podemos ganar en campos que no son nada fáciles.

- ¿Quiénes crees que son los jugadores clave del Athletic Club que tendréis que intentar frenar?

- El Athletic tiene jugadores con buen potencial. Diría que, entre otros, tanto Williams, Raúl García o Iker Muniain, son jugadores que ya llevan cierta experiencia y que dan un gran salto de calidad. Son 3 jugadores que marcan diferencias, les conozco personalmente mucho tras habernos enfrentado muchas veces, además tienen un equipo completo por lo que seguro que se va a ver un gran partido.

