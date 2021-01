Pellegrini recupera a Aitor Ruibal, quien ya se ejercita con normalidad.

El Betis, digerido el triunfo copero, pone los cinco sentidos de nuevo en el campeonato de Liga, con Osasuna como objetivo el próximo lunes (21:00 h), encuentro para el que Manuel Pellegrini, entrenador bético, podrá volver a contar con Aitor Ruibal.

En la sesión de entrenamiento realizada este jueves, el polivalente futbolista ha trabajado con normalidad. Hay que recordar que se retiró lesionado frente al Celta de Vigo por un fuerte esguince de tobillo, que le ha hecho perderse el doble enfrentamiento ante la Real Sociedad en Liga y en Copa.

De esta forma, Ruibal, si Pellegrini lo estima conveniente, recuperará la titularidad que se había ganado, actuando en los últimos encuentros en la banda izquierda, con Lainez en el otro extremo.

Del resto de la sesión de trabajo, en la que ya no se encontraba un Sanabria que está ultimando su traspaso al Torino, hay que destacar que en el arranque no han estado Guido Rodríguez, Claudio Bravo, Sidnei (sus molestias por las que se retiró en Copa no deben revestir gravedad) y Marc Bartra, además de los lesionados de larga duración Víctor Camarasa y Dani Martín.

El entrenamiento también contó con la presencia de los canteranos Geovanni, Carlos Marín y Yassin Fekir.