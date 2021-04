Borja Iglesias aclara la importancia de su fuerte golpe.

Borja Iglesias se tuvo que retirar del campo antes de la media debido al golpe que se dio en la acción del penalti que él luego transformó. Antes había generado peligro y adelantado al Betis en el marcador. El delantero aclaró que no reviste gravedad y explicó lo ocurrido.

"Realmente no me había dado cuenta de que se me había abierto una herida. He salido a ponerme las grapas, pero el golpe en el cuádriceps no me permitía impulsarme en la carrera. Pero creo que es sólo el golpe, hay que ver cómo evoluciona en las próximas horas", explicó el gallego.

Además, aunque admite que salieron a por los tres puntos, da por bueno el empate: "Cuando no eres capaz de ganar, sacar un punto y además fuera de casa creo que es importante, pero con la dinámica que veníamos, pues teníamos ganas de llevarnos el partido", indicó el 'Panda', que se mostró satisfecho por haber marcado un gol más: "Que la racha sea para aportar puntos al equipo, y la verdad es que estoy muy contento. Empatar es positivo e intentar hacerlo bueno con lo que viene en casa".