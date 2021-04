Pellegrini: "Ser mejor que el líder nos refuerza"

Contento con el partido, no con el resultado; ilusionado por haber plantado cara al líder y, sobre todo, por haber reaccionado ante una situación adversa que hasta hace mucho causaba pánico en el Betis. Así se sentía Manuel Pellegrini, quien quiso destacar el buen regreso de Bartra, el tanto de Tello y la solvencia que siempre demuestra su compatriota Claudio Bravo.

Análisis del partido

"Me voy muy contento con la actuación de mi equipo, no tanto con el resultado. Aunque jugamos con el líder, hicimos méritos para llevarnos el partido en la segunda parte; tuvimos ocasiones muy claras para haber finiquitado el encuentro, aunque ellos también tuvieron en el 90 un par de ocasiones. Salvo los primero 15 minutos que dominaron ello, luego igualamos el partido y fuimos superiores".

La sensación que le deja

"Me quedo con las sensaciones de que somos un equipo competitivo; un equipo que tiene la personalidad a pesar de que empezar perdiendo. Antes, comenzar así significaba recibir dos o tres goles más seguidos. Así que estoy contento de la evolución. Como dije la semana pasada, si no se puede ganar lo importante es no perder; y el hecho de jugar con el líder refuerza nuestra actuación como equipo, que es lo que nos deja más contentos".

Un equipo muy sólido

"Me deja muy contento la personalidad del equipo, independiente de con quien juguemos, salimos a por el partido desde el primer minuto. El equipo, a pesar de que comenzó perdiendo, no se desarmó, mejoró poco a poco e hicimos un segundo tiempo con jugadas muy claras. Lo importante es que el partido se jugaba en su campo y no le dejamos una contra peligrosa hasta esos balones al final. Creo que el equipo demuestra una gran mejoría, que nos permite seguir peleando hasta el final del campeonato".

Su plan de partido sin un '9' claro

"Era un dibujo diferente, pero lo habíamos trabajado durante la semana. Ellos tienen buenos defensores dentro del área, centrales difíciles de superar, y pensamos que podíamos incomodar un poco más si llegábamos desde atrás, con Nabil Fekir y Joaquín, o Tello con diagonales. Cambiamos el sistema, pero no la vocación ofensiva, porque Joaquín, Tello, Fekir, Canales, los laterales... todos ellos son netamente ofensivos y la prueba salió bien porque hicimos un buen partido".

Regreso de Bartra y actuación de Tello

"A pesar de que me gusta hablar del equipo, lo de Marc (Bartra) tiene mucho métrito. Llebana sin jugar cuatro meses y ha estado un mes exigiéndose al máximo. Me alegro por él porque estuvo concentrado y lo hizo bien. Por otro lado, Tello es desequilbrante, es una variante más que tenemos y me alegro de que saliera bien".

Las paradas de Bravo

"Tuvo dos paradas importantes en el descuento, pero el portero de ellos también tuvo alguna, sobre todo la de Lainez. Son porteros con una trayectoria y lo demuestran en cada una de sus actuaciones. Cuando tienen que aparecer, lo hacen".