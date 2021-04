Cheryshev sabe cómo ganarle al Betis

Cheryshev vivirá este domingo su tercer partido desde que regresó después de dos meses de lesión. El jugador ruso, clave en el conjunto che, ha ido entrando poco a poco y ante el Betis espera aportar minutos y juego que permitan a su equipo salir de la apurada situación en la que se encuentra.

"Pensamos en conseguir la victoria en el siguiente partido. El mensaje tiene que ser de tranquilidad, de trabajo y que estamos haciendo todo lo posible para que las cosas vayan bien. Es verdad que fuera de casa nos está costando un poco más este año y queremos cambiar eso a partir de ya", aseguraba el internacional ruso, quien es consciente de que el Betis, a día de hoy, está por encima, pero no descarta la sorpresa.

"Ya se vio en el partido de ida que es un equipo que le gusta mucho el balón y que también tienen jugadores rápidos al contragolpe", advertía, al tiempo que ofrecía la 'receta' para contrarrestarlos: "Nosotros tenemos un juego que tiene que ser incómodo para ellos. Tenemos que estar bien juntos en defensa y tenemos peligro al contragolpe. Eso va a ser clave. Creo que podemos y debemos creer que podemos conseguir la victoria".

Y no sólo por la situación que viven sino por una afición que se está mostrando muy crítica en los últimos partidos y culpa al plantel de haberse 'relajado' una vez que se han alejado de las posiciones de descenso. "Le damos muchísima importancia a cada partido", indicaba, antes de admitir: "No está siendo una temporada fácil para nosotros. Seguro que tampoco está siendo fácil para la afición. Nosotros tenemos mucha ilusión por ganar los partidos que nos quedan y terminar lo más arriba posible. Sobre todo para que la afición pueda disfrutar desde casa, ya que no puede estar con nosotros en Mestalla".