Diego Carlos, en todos los focos

"Koundé se lesionó ante España y aún no se ha recuperado. (...) Lo de Karim (Rekik) no tiene buena pinta... Hemos tenido muchos problemas. Estamos en una época compleja, con un parón de selecciones, acumulación de partidos, de viajes, etc. Vamos a tratar de no perder más efectivos. Pero no podemos lamentarnos, hay que buscar soluciones", señalaba Julen Lopetegui tras el empate cosechado por el Sevilla FC en Lille. El técnico sevillista tenía motivos para lamentarse. Ante el Levante no podrá contar con el holandés, no se sabe si podrá hacerlo con el francés, el argentino Acuña es duda... Y sólo le queda 'vivo' un central: Diego Carlos.

Por suerte para él, el brasileño está cuajando un inicio de temporada espectacular. Llegó enchufado de los Juegos Olímpicos y ante el Lille volvió a ser un coloso. Eclipsó a todo un veterano como Burak Yilmaz y frenó al resto de delanteros, que apenas inquietaron la meta de Bono.

Desde que empezó la temporada lo ha jugado todo, tanto en Liga como en Champions, salvo el último partido, que se perdió por sanción después de ver la roja en la prolongación del Granada-Sevilla de la jornada precedente.

En Lille, el Sevilla no cuajó su mejor encuentro, pero aparte del brasileño hubo futbolistas que aprobaron en el exigente partido disputado en el Norte de Francia. Es el caso del cada vez más consolidado Delaney o de las dos alas, Ocampos y Suso, que forzaron muchas llegadas, aunque faltó precisión en los metros finales. De hecho, el argentino fue elegido por la UEFA como el mejor del partido.

Para los sevillistas, no obstante, el gran héroe fue Diego Carlos, que supo aguantar las bajas que se producían a su alrededor y mantener la sangre fría en los intensos minutos finales. Así lo señalan en la #EncuestaHelvetia. Si el Sevilla no sufrió en todo el choque mucho se lo deben a él.