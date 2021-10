El Betis podría sumar a su lista de jugadores un nuevo país... Indonesia

Húngaros, checos, yugoslavos, brasileños, argentinos... El Betis, como todos los clubes de primer nivel europeo, ha contado siempre con algunos de los mejores jugadores de todas las partes del mundo, algo que creció exponencialmente con la llegada de la Ley Bosman. Desde ese 1996, la ampliación de nacionalidades ha hecho que muchos nuevos países vinieran a engrosar la lista histórica de un club donde en los últimos años han llegado jugadores de África (Egipto, Camerún, Costa de Marfil, Nigeria...) o de Asia (Japón).

Aunque, como es lógico, aún quedan muchos países por sumar a esa larga lista, algunos, por la calidad de su fútbol, parece poco probable que en algún momento vayan a engrosar la misma. Podría ser el caso del país en cuestión, Indonesia, una selección que actualmente se encuentra en el puesto 185 del ránking FIFA y que no es una potencia ni siquiera en su Confederación.

Y, sin embargo, aunque a posteriori, el Betis podría sumar esa nacionalidad gracias a un futbolista nacido en Canet de Mar pero cuya abuela nació, según él mismo indica, en ese exótico país. Se trata del excentral verdiblanco Jordi Amat.

El jugador catalán, que era noticia hace dos semanas por ser el capitán de la gran sensación y líder de la Liga belga, el Eupen, quiere adoptar esa nacionalidad y ser internacional absoluto con este país. Según señalan en Goal indonesia, Amat asegura que su abuela nació en la ciudad indonesia de Macasar y, por tanto, puede jugar con la selección de dicho país.

Como gran promesa del fútbol nacional, Amat llegó a ser citado en los escalafones inferiores de la selección española (sub 19 y sub 20) e, incluso, jugó quince partidos con la sub 21, con quien estuvo en las fases de clasificación para las Eurocopas de 2013 y 2015, aunque nunca llegó a debutar con la absoluta. El ex del Real Betis está a la espera del OK de la PSSI (Federación de Indonesia), que haría los tramites para que se convirtiera en el primer europeo que juega con aquel país.