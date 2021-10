"Todos queremos que marque..."; Juanmi , feliz de "poder ayudar"

"Todos queremos que marque Juan Miguel...". Parece que la comunión entre la grada y el malagueño le lleva en volandas hacia su mejor versión. Juanmi volvió a dar un recital de juego y, sobre todo, de sacrificio en un partido en el que anotó un gol y se hartó de correr, para atrás y para adelante y en desequilibrar desde la banda izquierda.

Su participación resultó clave para que el Betis se llevara los tres puntos. Por la izquierda, donde se entendió a las mil maravillas con el otro héroe de la tarde-noche, Álex Moreno, rompieron la seguridad que siempre muestra el Rayo. "Sabíamos que íbamos a tener un partido muy complicado ante un rival muy bien trabajado. Hicimos un partido muy serio, pero ese gol antes del descanso les da un poco de vida para meterse en el partido. La segunda parte ha sido muy equilibrada hasta que llegó el empate. Por suerte, al final ha llegado la jugada del penalti...", resumía el mediapunta bético un encuentro de vaivenes que, esta vez, tuvo un final feliz.

"Estamos costumbrados a sufrir, no ganamos un partido tranquilos. Pese a ello, el equipo no se sale del partido nunca. Lo importante es que el equipo esté metido en esa dinámica. Hay que seguir trabajando todos unidos y sumar puntos. A nivel particular estoy contento de sumar y de poder ayudar al Betis. Las cosas se están dando y todos aportamos", afirmaba Juanmi.

En este sentido, el malagueño hacía referencia las numerosas rotaciones que todas las semanas hace Pellegrini y que los tiene a todos enchufados. "Creo que estamos en una dinámica positiva y todos sabemos que, cuando nos toque, tenemos que aportar. A partir de ahí, que sigamos con esa mentalidad y ojalá sigamos en esa dinámica para seguir arriba", aseguraba.

Por último, también tenía palabras para una afición que corea su nombre todos los partidos con ese cántico ya tan conocido. "Sabemos que es un factor clave que nos apoye hasta el último minuto. Son el jugador número 12 y ojalá podamos seguir dándoles alegrías", concluía.