Pellegrini: "El Betis genera ilusión por juego y resultados, pero cada partido es un desafío distinto"

El máximo responsable técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, analizó en una rápida rueda de prensa diferentes aspectos de la actualidad del equipo verdiblanco, que este miércoles (20:00 horas) recibe al Valencia en una nueva entrega, en este caso intersemanal, de LaLiga. El buen momento de los heliopolitanos, que vienen de vencer 3-2 al Rayo Vallecano para meterse en puestos europeos, invita a seguir porfiando por ampliar la dinámica positiva con el fin de asentar la lucha por objetivos ambiciosos.



- ¿Cómo está el equipo?

- El equipo está bien, tanto física como mentalmente. Tener buenos resultados ayuda en la recuperación de ambos aspectos. Pero sabemos que tenemos un partido nuevo, donde hay que entregarlo todo, teniendo un buen rendimiento para sumar tres nuevos puntos en casa.

- Tendrá la baja de Edgar, el único que ha completado los tres últimos encuentros.

- Ya dije antes que todos los futbolistas están en condiciones de jugar tres partidos seguidos. Cuando uno puede cambiar el equipo entero o líneas enteras porque se mantiene el rendimiento, te da más libertad. En el caso de los centrales, sin Bartra en su momento y teniendo que dosificar a Víctor Ruiz, estábamos más limitados. Ahora, están Germán (Pezzella), Víctor (Ruiz) y Marc (Bartra) en condiciones, por lo que no habrá ningún problema.

- Éste es el segundo mejor Betis del siglo XXI.

- Como he comentado anteriormente, no soy afín a los números, porque eso no nos quita la obligación de tener ganar mañana. Cifras y estadísticas negativas o positivas no me dicen nada. Algunas veces hemos ganado en campos donde históricamente nunca se había logrado. Los que me comenta son datos que reflejan que el equipo está concentrado, con ambición y generando ilusiones por su juego. Debemos ir partido a partido.

- Un rival en dinámica opuesta

- Todos los partidos son distintos. Que venga de una racha X anterior no significa que la vaya a mantener. Más que preocuparnos del rival, que sabemos que es un buen equipo con buenos jugadores, debemos concentrarnos en lo que hacemos nosotros, adaptando cuestiones tácticas a las disposiciones de cada equipo. A lo mejor, el Valencia en los últimos tiempos no ha estado a la altura de lo que muchos esperaban, pero se trata de un conjunto muy peligroso, que era puntero en las cuatro primeras jornadas. Será un rival duro, difícil, con un estilo cambiado respecto a años anteriores desde la llegada de Bordalás. Necesitamos plantear un partido intenso en el que defina nuestra calidad.

- Piropos de Bordalás.

- Lo que se hizo anteriormente no funciona si no entramos con la misma concentración, mentalidad y ambición. Cada partido es un desafío distinto.

- 100% aforo.

- Fue una alegría ver tanta gente, el estadio al 100%, con la ilusión que genera el equipo por juego y resultados. Cuanto mayor sea el apoyo de la grada, mejor se siente el equipo. Tenemos que intentar entre todos (equipo, hinchas, técnicos y directivos) seguir avanzando.