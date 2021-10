Canales: "Se ha jugado a lo que ellos han querido"

Sergio Canales fue de los que más sufrió en un partido en el que el Betis no monopolizó la pelota como en otros partidos y cuando lo hizo fue en posiciones en las que él es intrascendente y muy poco protagonista. El cántabro reconocía la superioridad del Atlético.

"Han sido superiores. Ésa es la realidad. Creo que el partido hemos empezado como hemos trabajado intentado llegar rápido a esas zonas donde nos gusta estar y creamos peligro. Luego hemos empezado a jugar mucho más lento y hacia atrás, y es lo que ellos quieren. Tenemos que aprender de este tipo de partidos, aprender a competirlos. Es difícil que todo salga bien, pero hay que seguir. Es una semana fundamental y no nos debe afectar esto", aseguraba Canales, quien admitía que estaban "ilusionados en este partido", de ahí la decepción.

"El partido se ha jugado a lo que ellos han querido. El campeón siempre es complicado y hay que seguir para adelante. Ellos son un equipo que sabe jugar estos partidos y nosotros no hemos conseguido llevar a esas posiciones donde hacemos daño. Es un tropiezo duro. Nos vamos jodidos porque muchas veces se pierde pero el como es importante, y hoy no hemos estado nada bien después de esos diez minutos", reiteraba.

Canales admitía que el gol de Pezzella en propia puerta fue ya un mazazo del que no se levantaron. "En el arranque de la segunda mitad tuvimos dos acercamientos importantes. Salíamos con esa idea, sabíamos que podía cambiar el partido en una jugada aunque no estuvieramos a gusto con el juego que se hacía, pero llegó ese gol de mala suerte... Toca aprender de este partido y seguir como estábamos, por que el equipo está muy bien", animaba el cántabro, que no cree que esto les vaya a afectar de cara a otros partidos.

"Hay que hacer un borrón rápido porque llegan dos partidos fundamentales. Ahora estamos jodidos y es difícil, pero desde mañana estaremos pensando en el Leverkusen, que es un partido que nos va a exigir mucho, y también en el derbi, donde tenemos que salir con todo a por los tres puntos y volver a estar ahí arriba, que es lo que queremos", concluía.