Lista de 23 y con cinco ausencias en el Betis para #ElGranDerbi

Con más de 27 horas de antelación, el Real Betis ha hecho pública este sábado la lista de convocados para #ElGranDerbi de mañana frente al Sevilla FC. Como es tradicional en la víspera, los técnicos y responsables verdiblancos no han considerado oportuno ocultar ninguna carta, pese a la coartada de actuar en casa (seguramente, celebrarán un mini entrenamiento de activación el domingo por la mañana) y, por tanto, al no haber expedición en sí por ahorrarse un desplazamiento propiamente dicho, se podría haber retrasado el anuncio de los citados hasta el mismo día del encuentro. No tendría, en realidad, mucho sentido, pues Manuel Pellegrini se lleva a los 23 disponibles y más habituales, los que integrarán la nómina oficial, sin necesidad de hacer descartes.

Hay, como era esperado, cinco ausencias entre los llamados a participar en el partido de los partidos en la capital hispalense. De un lado, los lesionados de diversa consideración Youssouf Sabaly (inédito este curso, tras romperse en el partido de presentación en pretemporada contra la Roma), Víctor Camarasa (con una dolencia muscular) y Paul Akouokou (con molestias sin determinar), al tiempo que el tercer portero, Joel Robles, y el atacante procedente de la cantera Rober González se quedan fuera por decisión técnica.

La lista la componen los siguientes futbolistas: Claudio Bravo y Rui Silva (porteros); Héctor Bellerín, Martín Montoya, Álex Moreno, Juan Miranda, Marc Bartra, Edgar González, Germán Pezzella y Víctor Ruiz (defensas); Guido Rodríguez, Andrés Guardado, William Carvalho, Sergio Canales, Joaquín Sánchez, Rodri Sánchez, Aitor Ruibal, Diego Lainez, Cristian Tello, Nabil Fekir y Juanmi Jiménez (centrocampistas); y Willian José y Borja Iglesias (delanteros).

Existen bastantes dudas en lo que se refiere a la posible alineación de Pellegrini para medirse con el eterno rival en el que será el último encuentro antes de un nuevo parón de selecciones. De esta forma, tras realizar once variaciones en Leverkusen respecto al once que había caído previamente en el Wanda Metropolitano, el 'Ingeniero' podría mantener a varios de los elegidos entre semana en el encuentro de la cuarta jornada de la Fase de Grupos de la Europa League, como el portero Rui Silva, el lateral diestro Bellerín, el pivote Guido Rodríguez y el atacante Fekir, mientras que las otras siete plazas están más en el aire, si bien, hasta la fecha, adivinar un equipo al chileno se está convirtiendo en una utopía, puesto que no hay reglas claras para sus rotaciones.