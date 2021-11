Cordón busca el futuro del Betis en su caladero preferido

Antonio Cordón llegó al Betis con la fama, entre otras muchas cosas, de saber pescar entre las jóvenes promesas justo antes de dar el salto, algo que ya había demostrado tras su paso por el Villarreal y por el Mónaco.

Sin embargo, en el club verdiblanco se encontró con una situación delicada, sin dinero para fichar y la necesidad de tirar de ingenio. Y lo ha hecho en los dos años, primero en una campaña 20/21 en la que tuvo que tapar tres huecos importantes; y luego, en la 21/22, en la que, incluso, se vio con el hándicap de tener que suplir sobre la marcha al lateral diestro que había fichado para sustituir a Emerson.

No es que esté boyante la situación en el Betis para enero o para el próximo año pese a la ayuda de CVC, pero al menos Cordón ya se permite el lujo de mirar más allá y pensar en buscar jugadores que no sólo ayuden deportivamente en el presente sino que sean una inversión rentable de cara al futuro. Según señala ABC, el director deportivo verdiblanco está en Suramérica siguiendo in situ a varios posibles objetivos o, simplemente, refrendando informes previos de algunos futbolistas.

Unos jugadores con los que ampliar su 'palmarés' de aciertos a lo largo de su carrera y, de paso, de ayudar al Betis con ello.

Estos han sido los grandes jugadores que Cordón fichó cuando aún eran promesas.