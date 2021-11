Rui Silva y su 'mala relación' con Bravo: "Es normal que pase"

Habría quien pensase en una fuerte competencia entre Rui Silva y Bravo. Y, de hecho, la hay. Pero no rivalidad. Pellegrini les ha hecho jugar mucho a los dos en este arranque de temporada y aunque en los últimos partidos el chileno parece haber obtenido una cierta ventaja, el portugués no sólo no se rinde sino que aprovecha este año para aprender al lado del mejor maestro.

"Su manera de ser es brutal, es un líder en el vestuario, me llamó mucho la atención. Es muy importante tener un jugador así porque para tener éxito esa jerarquía y ese liderazgo es muy importante, estoy aprendiendo de él no sólo en eso sino también en los entrenamientos, la forma en que se posiciona, cómo lidera, cómo habla... Vas aprendiendo con los mejores", aseguraba el portero portugués del Real Betis en El Pelotazo de Canal Sur, donde dejaba claro que la competencia no le ha llevado a verlo como un rival: "Sólo puede jugar uno y hay competencia, pero la relación que tenemos es muy buena, muy sana, y eso al final es importante. Él es un portero con mucha experiencia, con una gran trayectoria en el fútbol y yo trato de aprender de él todos los días. Quizás él también de mí, todos nos vamos ayudando, y es lo más bonito del fútbol".

En este sentido, admitía que en otras situaciones puede ser normal la enemistad o la sensación de competencia desleal, pero no es el caso que se vive en el Betis de Pellegrini. "Puede pasar -la enemistad-, es normal que pase. Al final, muchas veces hay equipos con un portero muy bueno y otro no tanto y así no hay tanta... El otro ya sabe que no va a jugar, como pasa en el Atlético, que Oblak es el número uno y es indiscutible, si vas allí sabes que va a ser muy difícil jugar. Ahí el segundo portero sabe a lo que va. Pero cuando tienes dos o tres porteros muy buenos en un equipo es difícil que la relación sea la mejor. Pero yo desde que empecé a jugar como profesional nunca he tenido ningún problema, afortunadamente. Yo creo que la competencia sana es lo mejor para el grupo, tú lo que quieres es ayudar al equipo a conseguir los objetivos", afirmaba Rui Silva.

El portugués asume su rol y señala cómo lleva el día a día."Intento ser lo más fuerte posible a todos los niveles, trabajar lo máximo cada día... esos son los ingredientes fundamentales para tener éxito. Todos queremos jugar, pero tenemos un entrenador que es el que toma las decisiones y tenemos que respetarlas al máximo. Es una realidad diferente a lo que estaba acostumbrado los últimos años, pero el fútbol es así, tienes que adaptarte a las circunstancias, trabajar lo máximo y adaptarte a las decisiones del entrenador", indicaba.

Y reconocía que las 'extrañas' rotaciones de Pellegrini, al menos para él, funcionan. "Por un lado es bueno, porque demuestra que el entrenador tiene confianza en los dos porteros. Y la competencia entre nosotros es sana. Lo importante es seguir trabajando, dando lo mejor cada uno. Cuando nos toca estamos totalmente preparados para dar lo mejor cada uno (...) Si yo fuera entrenador, depende también del club y de las competencias que tenga. Si juego Liga, Copa y Europa, es muy importante tener dos muy buenos porteros porque son muchos partidos, muchas competiciones difíciles, y necesitas de esa competencia. Pero si juegas sólo Liga y Copa quizás puede servir de otra forma. Pero mi forma de verlo es que lo mejor es que haya dos porteros con una competencia sana que haga crecer a todos".

Pero tres ya es multitud y él está viviendo desde la cera de enfrente la dura situación de un compañero: Joel Robles. "Sabemos que es una situación muy difícil que nadie quiere que le pase en el fútbol. Es complicado hay momentos mejores, otros peores, a veces tienes ganas, otras no... Tienes que tener también esa base familiar que te pueda ayudar. La relación que tenemos con él es muy buena, trabaja al máximo cada día, es un gran profesional, hay que destacarlo. Es fundamental tener un jugador así en la plantilla, sólo puedo hablar maravillas de lo que he vivido con él", afirmaba.