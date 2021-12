Pezzella habla sobre su lesión y la racha del Betis sin él

Germán Pezzella será, previsiblemente, una de las novedades que Manuel Pellegrini podría presentar en el once del Real Betis en el Celtic Park. El central argentino, ausente en los últimos partidos por lesión, ya se encuentra totalmente recuperado y podrá despedir la fase de grupos de la Europa League.

El excapitán de la Fiorentina se encargaba de confirmarlo en la rueda de prensa previa al duelo de este jueves. "Estoy ya bien. Me recomendaron parar por unas molestias, me pude recuperar poco a poco y ya estoy preparado para mañana", admitía el internacional albiceleste, que no ha estado presente en gran parte de esta buena racha bética.

"El último partido que me tocó jugar fue en Elche, en el inicio de esta racha de partidos ganados. Ver los partidos desde fuera duele, pero estoy feliz porque la continuidad del equipo nos llevó a tener buenos resultados, que nos permite estar en la parte alta y ya clasificados en la Europa League", afirmó, al tiempo que, siguendo la estela de su técnico, advertía que el partido de mañana no es de trámite: "Cada partido en Europa y con esta camiseta es importante. Y hay que afrontarlo con la responsablidad que merece".