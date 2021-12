El nivel de Bellerín en el Betis sorprende en Inglaterra

La ausencia de Héctor Bellerín era una de las sorpresas que ayer ofrecía Manuel Pellegrini antes de viajar a Glasgow. Su baja no era, previsiblemente, por lesión sino por un exceso de minutos en los últimos partidos, en los que se ha quedado 'solo' en el lateral derecho por la lesión de Martín Montoya. Sólo Aitor Ruibal le relevó cuando fue sancionado ante el Levante, pero tras este partido había sumado los duelos de Copa y el del Camp Nou.



Tras una malas actuaciones en la semana fatídica en la que el Real Betis perdió los tres partidos, el lateral catalán ha emergido. Ante el Ferencvaros fue el mejor del equipo y en el Camp Nou sobresalió ante el que fuera el equipo de su niñez. Y en el campo a donde iba a ver el fútbol junto a su padre.



Ese duelo, precisamente, ha llamado la atención entre los aficionados del Arsenal, muchos de los cuales no han olvidado al que fuera su capitán. No en vano, Bellerín suma 239 partidos en las ocho temporadas en las que ha jugado en el primer equipo de los Gunners, con los que le quedará un año más de contrato cuando acabe la presente campaña.



En Inglaterra estaban sorprendidos de que el Betis pudiera ganarle al Barça de Xavi y los aficionados del conjunto londinense lo estaban aún más de que Bellerín pudiera dar ese rendimiento, como así lo mostraron en las redes sociales. Y, pese a las críticas que el barcelonés ha sufrido en Londres en los últimos años, hay muchos que se alegran de ello.

Héctor Bellerín played the full 90 minutes & contributed towards a clean sheet as Real Betis beat Barcelona 1-0 at the Camp Nou this afternoon.



Love it, @HectorBellerin! ?? #afc pic.twitter.com/2Hw6AsaXkO