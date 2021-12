Locura en Chile con el Betis, que 'ha reconciliado' a Pellegrini con su país

Es, sin lugar a dudas, uno de los referentes deportivos en su país, junto a Claudio Bravo, ambos con contrato en un Real Betis que, en estos momentos, es puntero, como diría Manuel Pellegrini, en LaLiga. Cuatro victorias consecutivas en el torneo regular y seis en sus siete últimos compromisos han disparado a los verdiblancos a la tercera plaza de la clasificación, con cuatro puntos de ventaja sobre sus perseguidores, entre los que están clubes de mayor potencial deportivo y económico, como Barcelona, Atlético de Madrid o Villarreal. Pero ya el curso pasado, con la clasificación para una Europa League en la que sigue inmerso esta 21/22 (como en la Copa del Rey), el éxito del 'Ingeniero' merecería una repercusión en Chile que, por razones que no llegan a entenderse, no tiene.

"No termino de entender por qué cuesta enganchar con Pellegrini desde la piel. Es un tipo muy frío, quizás por eso. Es algo extraño lo que pasa con Manuel. Él nunca se ha sentido todo lo reconocido que pueda estar, por ejemplo, Bielsa. Si preguntas acá, la gente está mucho más con Marcelo (seleccionador chileno entre 2007 y 2011). Él vino de otro segmento social, de la alta alcurnia entre comillas, y por eso no conectó en cierto modo con la base, con el pueblo. No ha tenido ese ruido mediático que sería lógico. Siempre fue un 'bicho raro' en el mundo del fútbol, un 'Ingeniero' metido a futbolista y luego entrenador. Ojalá le siga yendo muy bien y continúe demostrando que es un tremendo técnico", asegura a ESTADIO Víctor García, del diario 'Las Últimas Noticias'.

Con todo, el país andino parece haberse rendido a la evidencia y, en las últimas semanas, la 'locura' con el Betis se refleja no sólo en las audiencias, sino en el aumento de la programación con color verdiblanco. "A partir del triunfo contra el Barcelona, se reactivó la chispa del interés por el Betis en Chile. Incluso, se hizo viral un vídeo en el que el narrador avisaba con cierta pesadumbre del contragolpe que terminó en el 0-1. Y también por Pellegrini. Es noticia todos los domingos en los resúmenes deportivos", añade el compañero de la prensa local. Además, se han intensificado las retransmisiones de los partidos del conjunto heliopolitano, no sólo de Real Madrid y Barça, pues LaLiga se sigue allí en abierto (por cable) a través de ESPN y por la plataforma de pago DirecTV.

Las peticiones de entrevistas al míster son constantes y, a pesar de que seguramente percibirá esa cierta ambigüedad hacia su persona, el santiaguino siempre tiene tiempo para atender a sus compatriotas, como demostró recientemente con el programa '24 Horas' de la televisión nacional (TVN), que se desplazó a Sevilla para charlar con él. "Mi secreto es la preparación y el trabajo; me exijo día a día como si fuera mi primer equipo. Lo más difícil en esta profesión es mantenerse vigente permanentemente. He tenido la fortuna de trabajar 22 años seguidos sin parar afuera en el extranjero, en distintos países, y a cada uno de los equipos que he llegado, si no ha sido la mejor campaña, ha estado muy cerca de serlo", presume Pellegrini, que nunca cierra las puertas a dirigir a la 'Roja'.



"Tendría que ver con qué personas me siento a conversar; no voy a ver si se clasifica Chile a un Mundial o no... Creo que el desarrollo del fútbol es mucho más importante que eso. Pero sí me gustaría muchísimo aportar toda mi experiencia afuera para que el fútbol se desarrollara, y personalmente creo que, dentro de mi carrera, dirigir a la selección de mi país en un Mundial sería un gran logro", sentencia el preparador, que no se siente "lejano ni ajeno" a lo que ocurre allí por tener a su familia aún en Chile: "Éste sigue siendo mi país y me siento vinculado a él. Nunca he querido alejarme, aunque el trabajo me hizo irme pero sigue siendo mi país. Allí viven mi familia y todos mis hijos".

Lo demostró analizando el escenario político del país, que calificó de "preocupante, porque hace tiempo que vienen produciéndose hechos" cuya responsabilidad es "de todo el sector político, de los dos lados; y ojalá se arregle lo antes posible el respeto por las instituciones", recordando que "la gente quiere tranquilidad, paz y seguir desarrollando el país como hace un tiempo atrás, que de a poco se fue deteriorando hasta convertirse en casi un caos". Volviendo al fútbol, el 'Ingeniero' es optimista sobre las opciones del combinado nacional de clasificarse para Qatar 2022: "Aún nos queda jugar con Uruguay, Argentina y Brasil, que son rivales importantes, aunque al primero lo recibimos de local y los otros dos ya se han clasificado. Yo creo que todavía tienen muchísimas posibilidades de clasificarse. Lo importante es que el objetivo esté de acuerdo a la realidad; es decir, si el fútbol chileno está en condiciones de clasificarse para un Mundial, sería buenísimo que lo hiciera, pero, si estamos cuestionando todo lo que se está haciendo y no se clasifica para un Mundial, sería la realidad".