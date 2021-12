Pellegrini se queja de dos penaltis, saca pecho por el pase y elogia a Joel, Lainez...

Aunque Manuel Pellegrini reconocía cierta relajación, la realidad es que el sufrido triunfo del Real Betis fue más mérito rival que demérito de los suyos. Tal vez por ello, se lleva un buen sabor de boca. Un triunfo importante ante un rival que, sin miedo, tuvo opciones, incluso, para haber ganado la eliminatoria.

"Lo más importante era conseguir el objetivo y lo logramos. Nos clasificamos y logramos cuatro goles. Fue un partido sufrido en el que el Talavera tuvo un par de ocasiones claras con mala fortuna. Comenzó el partido con un penalti inexistente y luego hubo otro que no le pitaron a Juanmi. Perdimos el control del balón, aunque en eso tuvo mucho mérito el rendimiento del rival. El partido nos deja en la ronda siguiente, que era el objetivo", aseguraba el entrenador chileno, quien no dudó en elogiar al Talavera: "Hicieron un gran segundo tiempo y tuvieron tres ocasiones muy claras. En la primera mitad no merecimos el empate, sino más. Mejoraron mucho en el segundo tiempo y nos metieron casi al minuto 90. El 2-2 es un golpe anímico. Es bueno no haber bajado los brazos pese a no hacer un buen partido (...) A lo mejor había un exceso de motivación por lo anterior y puede que haya algo de relajación ante estos equipos. Equipos que llegan muy motivados en estos partidos".

"El equipo está bien. Estamos vigentes en las tres competiciones. Además, hemos hecho una planificación en cuanto a la cantidad de minutos relacionada con el rendimiento de los jugadores. Creo que el equipo está bien dosificado. Queremos terminar antes del parón de Navidad haciendo un gran partido en Bilbao. Veo al equipo mentalizado", reiteraba el técnico del Betis.

En cuanto a nombres propios, tenía palabras de elogio para Joel Robles, que apenas está contando yo hoy fue decisivo. "Tenemos tres porteros en el plantel. Tuvimos que poner a Joel en la Copa para que tuviera su oportunidad. Le vino bien jugar", señaló y no dejó pistas sobre si va a seguir contando: "Todavía faltan quince o veinte días más para el próximo compromiso".

Otro que aprovechó su oportunidad fue Diego Lainez, autor del tercer gol bético. "A Diego le viene bien ese gol. Tras una dolorosa lesión, poco a poco recupera su nivel, por eso intentamos darle minutos. Este no es un equipo 'B', había cinco jugadores que están entre los diez que más minutos han jugado esta temporada. Hoy en día es importante que jugadores como Lainez aprovechen los minutos que tengan", afirmaba.

Y, por último, volvía a tener palabras de elogio para su capitán: Joaquín. "Va a ser siempre muy importante para nosotros, tanto fuera como dentro de la cancha. Tuvo una herida, un golpe muy fuerte en el tendón de Aquiles, lo cual limitó un poco su juego, pero me alegro por su gol", concluía.