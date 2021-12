El bonito mensaje de Sergio León tras emparejarse con el Betis

No hace falta echar la vista muy atrás para recordar un duelo Real Valladolid-Real Betis porque, de hecho, se produjo la pasada temporada. Y aunque en Copa siempre han sonreído los triunfos al cuadro verdiblanco, no siempre ha sido así. Sólo hay que recordar como acabó en julio del pasado año la temporada del parón o cómo empezó esa misma campaña en el Villamarín, con aquella expulsión de Joel Robles y el primer batacazo del equipo de Rubi.



Será un día de reencuentros en ambos equipos, pero uno de ellos muy especial. El que fuera canterano bético y hasta 2019 delantero en el Benito Villamarín, Sergio León, juega en un equipo pucelano que quiere recuperar cuanto antes la categoría perdida.



El delantero de Palma del Río es una de las piezas fundamentales del equipo de Pacheta, aunque no está logrando los números que esperaba y sólo lleva anotados dos goles en lo que llevamos de campaña, a los que habría que añadir otras dos asistencias.



Serio León ha sido, posiblemente, al que más ilusión le haya hecho volver a cruzarse con el club de sus amores. Aunque tal vez le había alegrado más visitar el Benito Villamarín, donde es muy querido. Así lo ha manifestado en sus perfiles de redes sociales, en los que ha dado la bienbenida a la "familia" bética.

?????? nos vemos en Valladolid familia @RealBetis — sergio leon 7 (@7sergioleon) December 17, 2021

León, al que reservaron en la primera eliminatoria ante el, ya salió en el once titular en el segundo duelo copero frente a lay lo normal es que repita en el partido que enfrentará al Valladolid y al Betis en la primera semana del próximo año.