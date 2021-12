"Es una vergüenza cómo tratan a Fekir todos los árbitros"

Muy enfadado estaba Manuel Pellegrini, que vio cómo el Athletic le remontaba el partido en una jugada polémica, en la que una falta sobre Fekir se transformó en una contra que acabó en el gol de De Marcos. Pese a ello, el técnico del Real Betis reconocía que su equipo pudo pagar en los últimos minutos el esfuerzo suplementario realizado en la Copa.

"Es una vergüienza cómo tratan a Fekir todos los árbitros", se lamentaba el entrenador del Real Betis. Y no sólo era por la acción que propició el tercer gol, ni por la que propició la terjeta amarilla para el francés, sino otras muchas contras que los jugadores del Athletic cortaron de forma antirreglamentaria y no fueron señaladas. "Lo disputamos hasta el final y nos tocó perder con una falta en contra de Nabil después de 10 ó 15 que no le cobraron a él. Es una vergüenza cómo tratan los árbitros a Nabil. Le cobró la falta y ahí vino el tercer gol del Bilbao. Estoy amargado por cómo perdimos", denunció.

Y añadió aún más: "Nos cortan todos los ataques, que casi siempre comienzan en Fekir. No le encuentro una respuesta".

En cuanto partido en sí, el análisis fue el que todos vieron, el de un partido que el Betis tenía controlado y que se le acabó escapando en unos últimos minutos en los que no tuvo el control del juego. "Es un campo complicado. Comenzamos perdiendo muy temprano, remontamos y cuando el partido estaba controlado llegó el empate cuando estuvimos cerca de hacer el tercero. Se vinieron arriba, pagamos el esfuerzo copero de la semana y llegó el tercero. Un gol bastante conflictivo", reiteró el chileno.

"Hay que saber digerirlo, preparar el siguiente partido y si conseguimos terminar la primera vuelta con 36 puntos sería muy bueno apra nosotros", concluía.