Fekir: "Siempre, cuando tiro una falta, quiero meterla".

Manuel Pellegrini decía que Nabil Fekir no estaba para 90 minutos. No hizo falta que lo jugara todo. En algo menos de una hora dejó su impronta y, además, puso la guinda con un golazo de falta que consolidaba la victoria antes del descanso.

"Siempre, cuando tiro una falta, quiero meterla. Esta vez he tenido la suerte de que entró, pero la victoria es lo más importante", afirmaba el campeón del mundo, que valoraba el triunfo porque significaba romper una mala racha en este arranque de año. "Ganar era muy importante después de la derrota en casa. Todo el mundo ha estado muy concentrado y metido en el partido", significaba.

Por último, reconoció que va a más tras un parón que no le había sentado nada bien. "Estoy bien, siempre, cuando vuelves de vacaciones y no tienes mucho entreno, es complicado, pero me encuentro bien", admitía Fekir, que dará otro paso adelante este domingo en Vallecas.