Pellegrini, que sí se refirió al derbi de Copa, analiza las bajas y al Rayo

"El equipo está bien, todavía con bastantes lesionados, porque siguen fuera Bravo, Montoya, Sabaly (desde que se tuvo que operar sabemos que es una lesión larga, pero lleva tiempo trabajando con el plantel, por lo que espero que pronto pueda estar en una convocatoria), Miranda, Willian José y Joaquín. El resto sí está en condiciones de ir citado", adelantaba Manuel Pellegrini en sala de prensa, donde se centró en analizar a su próximo rival liguero: "No sé si es sorprendente o no (la trayectoria del Rayo, especialmente en casa). Ya nos enfrentamos a ellos en el Benito Villamarín, donde se vio un buen partido. Es un equipo que juega muy bien al fútbol y está firmando una campaña como local impresionante; no ha ganado nadie tanto en casa. Vamos igual que siempre, a tratar de ganar el partido, sabiendo que tenemos que hacer un partido muy completo desde el comienzo".

Acerca de la referencia de la primera vuelta, el técnico del Real Betis lo tiene claro: "Por supuesto que sirve, claro. Hicimos un muy buen primer tiempo, nos pusimos con dos goles por delante en el marcador y, antes del final del primer tiempo ellos, por un error nuestro, se metieron en el partido. Tienen muy buenos jugadores, nos llegaron a empatar, pero por suerte, marcamos ese tercer gol que nos dio el triunfo. Mañana potenciará todo eso bueno que tiene jugando en casa". De conseguir romper la mala racha negativa (dos derrotas consecutivas en el torneo regular), el conjunto verdiblanco abriría brecha con un rival directo por Europa, amén de consolidarse en la tercera plaza de la clasificación.

Finalmente, el 'Ingeniero' no quiso desviarse del encuentro de este fin de semana, refiriéndose mínimamente al del próximo sábado en el torneo del K.O. ante el eterno rival, cuyo entrenador, Julen Lopetegui, no mencionó el derbi al no ser siquiera cuestionado al respecto esta misma mañana: "La valoración del derbi llegará la próxima semana. Ahora, estamos insertos en LaLiga, con un partido muy importante ante el Rayo, y tendremos toda la semana siguiente para hablar de la Copa. Tengo una política, que he llevado a cabo siempre durante toda la temporada y en mi carrera, y es que el único partido importante es el siguiente. Vamos a estar insertos en el partido contra el Rayo. La Copa se juega al final de la próxima semana y ya lo valoraremos. Incluso aunque se jugase el martes, no influye para este partido".