Borja Iglesias "cree" en el plan, "disfruta" con él y manda un mensaje a los que le silban

El Panda volvía a ejercer de líder anotador y, como ante el Alavés, lograba un doblete que culminaba la remontada del Real Betis y casi sentenciaba el partido. Él puso los goles en un equipo que parece que juega de memoria en ataque, donde todos aportan y en el que parece que todo lo que tocan lo convierten en oro.

"Estamos bien, disfrutando, nos sentimos muy bien, incluso en días como hoy donde al inicio estuvimos por detrás. El equipo propone, disfruta, cree mucho en la idea, genera mucho... sabemos que aunque el partido se decante para el rival vamos a tener muchas ocasiones para ganar. Trabajamos mucho en eso y disfrutamos", afirmaba el delantero gallego, que tuvo siempre fijados a los centrales y permitió a sus tres compañeros de ataque contar con espacios.

Borja Iglesias se mostraba muy feliz con sus dos goles, pero sobre todo, con que tuvieran una utilidad práctica. "Estoy contento porque sirven para que el equipo gane. Lo que valoro e intento es que el Betis gane partidos y si puedo conrtobuir con goles, fantástico", añadía.

Por último, tuvo palabras para todos esos aficionados que no dejaron de silbarle y de recordarle que se fue al Betis. "Respeto lo que la gente opine, pero siempre que me he puesto la camiseta del Espanyol lo he dado todo, incluso hasta el final, ese verano en el que ya estaba cerca del Betis y nos jugábamos entrar en Europa. Si a alguien no le gustó, lo siento mucho, pero estoy donde quiero estar", concluía.