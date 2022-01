La aventura exótica del exbético Calderé

Ramón María Calderé sólo jugó dos años en el Real Betis, dos temporadas difíciles, la segunda de las cuales el club verdiblanco militaría en Segunda división. Pero su nombre se recuerda. Sobre todo porque llegó como uno de los grandes fichajes de la entidad, aunque la situación le superase.



Calderé sólo había jugado cuatro años en el primer equipo del Barça, había ganado una liga, dos Copas del Rey, había sido campeón de Europa sub 21, cuando España no ganaba nada en categorías inferiores, y había sido titular con el combinado absoluto en el Mundial de México 86. Pero fue una de las cabezas visibles del conocido como Motín del Hotel Hesperia, donde, con un comunicado oficial, los jugadores blaugranas pidieron la dimisión de la junta directiva de Josep Lluís Nuñez. El presidente lo solucionó echando a 14 jugadores y fichando a Cruyff y a 12 más. Calderé fue uno de los que salieron.



Al Betis, por tanto, llegó con 29 años y, supuestamente, en lo mejor de su carrera, pero aquí fue poco protagonista. El primer año disputó 31 encuentros, en los que anotó un gol. El siguiente, ya en Segunda, sólo jugaría 18 antes de marcharse al Sant Andreu, donde agotó los últimos años de su carrera.



De ahí dio pasó a los banquillos, donde llegó a hacerse un nombre en categoría nacional, aunque no subió de Segunda B. En su día se proclamó campeón de la Copa RFEF con el Badalona e, incluso, sonó para el filial del Betis y acabó entrenando en el grupo andaluz de la tercera categoría nacional, en el Ceuta.



Ahora, a sus 63 años, había 'descendido' hasta la Primera catalana para hacerse cargo del UE Tàrrega, al que ha dejado para marcharse a una aventura 'exótica': entrenar en la máxima categoría de la República Dominicana.



"Cerrado el acuerdo entre Jarabacoa FC y Ramón Calderé. Deja la UE Tàrrega y viaja este mismo martes a República Dominicana para empezar este nuevo proyecto. Estamos muy agradecidos por tu aporte. ¡Te deseamos mucha suerte y logros en este nuevo proyecto!", escribió el Tarrega en sus redes sociales. Unas palabras a las que respondía en Twitter el ex del Betis.

Nova experiència com a DT de la 1a divisió de la República Dominicana.

Agraïments, a la @UETarrega pèl temps de col·laboració en aquest gran Club, al soci @gomezquelle, @MIDAQManagement i Pep Moratalla pèl suport, i a NOBLE SPORTS AGENCY per la confiança depositada pèl fixatge!!! pic.twitter.com/fxRMCDfJQK — Ramon Calderé (@ramoncaldere2) January 24, 2022

"En su día quise viajar hasta Santo Domingo para visitar una de las escuelas del Barcelona. En un principio mi etapa en Jarabacoa, en la provincia de La Vega, será de 10 meses, una vez que la Liga comienza el 11 de marzo y finaliza en el mes de noviembre", señalaba el propio Calderé al Mundo Deportivo.Será su segunda aventura en el extranjero, pues en 2017 y de la mano de Tintín Márquez, ya estuvo en el Sint Truiden de la Liga belga.