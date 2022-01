Los movimientos pendientes del Betis en el último día de mercado

Cuando todo parece hecho desde hace tiempo, el último día de mercado nos acostumbra a sorpresas insospechadas. Jugadores que ni soñabas que se ponen a tiro, posibilidades de traspaso millonarias, intercambios de cromos... Nunca puedes decir que ése último día va a ser tranquilo, porque rara vez no te llevas una sorpresa.

En el Real Betis hace días que Manuel Pellegrini dio la plantilla por cerrada. La mayor posibilidad era la salida de Lainez, pero el técnico chileno frenó cualquier opción que hubiera para no debilitar más su plantilla de cara a los cuatro meses que esperan, que el conjunto verdiblanco afronta con tres frentes abiertos.

Antonio Cordón, director deportivo bético, ha estado más pendiente de atar posibles fichajes para el mercado estival que de reforzar un plantel que apenas se puede mejorar con lo ajustado del presupuesto que maneja. Sin embargo, nunca hay que descartar este último día.

Y a la espera de sorpresas insospechadas, todas las miradas se dirigen hacia el Betis Deportivo. Y ahí sí que se aventuran novedades con vistas a los cinco meses que quedan de competición, pero también a un futuro que pueda repercutir en el primer equipo.

La contundente derrota del filial heliopolitano ante el Nástic (0-3) deja al equipo hundido y a expensas de un milagro para lograr la salvación en 1ª RFEF. Cierto que le queda toda una segunda vuelta (19 partidos), pero también que está a 14 puntos de la salvación, más que los que ha logrado en los 19 primeros encuentros del campeonato.

Pero eso no hará que se dé por vencido. Es un equipo de formación y todo sirve para enseñar a esos jugadores a competir de cara a reforzar el primer equipo cuando sea necesario. Ya este año han jugado con los 'grandes' Raúl, Kike Hermoso...

Ahí estarán puestas las miradas de los aficionados en este 31 de enero. En especial, para ver qué delantero liderará al equipo de Pablo del Pino en los últimos meses de competición.

El elegido era en un principio Juan Camilo Becerra, pero todo hace indicar que acabará en el Nástic, cedido por el Espanyol. Así lo confirmaba anoche el presidente del Nàstic, Josep Maria Andreu, quien daba por hecha la llegada del colombiano, que hasta ahora estaba cedido en la Ponferradina.

Eso, a su vez, repercute en la salida de Raúl García de Haro. El delantero del Betis Deportivo no estuvo ayer, precisamente, ante el Nástic, pero no se cerrará su salida al Ibiza hasta que no tenga un sustituto. Ahí estará la principal atención de beticismo en el último día del mercado invernal, aunque nunca se puede descartar alguna sorpresa más.