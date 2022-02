Pellegrini: "Es un partido clave, una final y así lo vamos a tomar".

Además de dejar claro que es lo que piensa hacer con los argentinos Guido Rodríguez y Germán Pezzella para el duelo de Copa del Rey ante la Real Sociedad, Manuel Pellegrini también ha analizado lo que supone el choque para la plantilla verdiblanca. "Es un partido clave, es una final en ese torneo y así lo vamos a tomar, no tiene relación con el resto de competiciones. Siempre jugar de local ayuda pero no creo que tenga relación con partido de LaLiga, los partidos son todos distintos", ha dicho en rueda de prensa sobre el último precedente de Liga.

En cuanto a la Real Sociedad, el míster bético ha destacado su gran nivel: "Es muy difícil, tienen buenos jugadores y vienen cumpliendo tanto a nivel nacional como internacional. El año pasado nos tocó en casa y lo eliminamos, ahora tenemos que ir allí y ojalá que pasemos también".

La competición más cercana para ganar un título: "Creo que más que olerlo hay que demostrarlo partido a partido. Cambia todo muy rápido, todos los partidos son distintos, son cosas que no se pueden comparar así que tenemos que seguir en la senda que estamos para intentar conseguir algo. Tenemos que jugar cada partido como una final. Son finales porque son a partido único, creo que la mejor manera de afrontarlo es como lo hemos hecho hasta ahora, a salir a buscar el partido como habitualmente".

Además, Pellegrini no quiso entrar en comparaciones con el duelo de Copa de la temporada pasada: "Para nosotros el logro es mejorar lo que se hizo la temporada pasada. Si no, nos centraremos en la liga más la Europa League. Sería muy importante poder pasar".

Su tercer gran proyecto en Europa: "No porque sería dejar de lado el resto de mis años de carrera. Lo pude hacer en Argentina, en España, salir campeón en la Premier... La verdad es que desde el punto de vista personal no lo analizo ni lo comparo con otros proyectos. Estoy muy contento de que el Betis esté con la idea futbolística que uno le quiere inculcar, que el hincha esté contento con el juego porque una cosa son los resultados y otra la manera como sacarlos, pero estamos a mitad de camino, todavía falta mucho para intentar tener logros, que es lo importante y lo que buscamos en este Betis".

Valoración del mercado de enero: "Fue una pregunta que contesté varias semanas atrás, que lo más probable es que no estuviéramos en el mercado invernal porque hay una realidad económica del club que no lo permite. El mérito del plantel ha sido responder sin la posibilidad de traer otros jugadores e invertir dinero. Vamos a seguir luchando de esa manera".

Puede pesar el no haber fichado en enero: "No puedo adivinar el futuro, pueden pasar muchas cosas, incluso reforzándose con tres o cuatro jugadores el rendimiento del equipo también se puede caer. Lo importante es mantener el espíritu que hemos tenido como equipo, tratar de jugar cada partido de la manera en que lo estamos haciendo. En esta buena campaña también hubo momentos negativos, perdimos tres partidos seguidos y el pesimismo vino antes de tiempo. El equipo se ha levantado y ahora nos queda este partido para seguir en la Copa y después centrarnos en LaLiga ante un rival directo como el Villarreal, en la UEFA y a ver cómo nos va. Temor no tengo pero la realidad indica que el fútbol es muy cambiante".

Eliminación del año pasado: "Nos dolió mucho porque era un partido que teníamos controlado, nos empataron en el minuto 93 y no pudimos seguir a la semifinal. Son dos años distintos, esta temporada para nosotros sería un logro mejorar lo del año pasado. Si podemos llegar a semifinales sería muy importante y si no nos centraremos en LaLiga, que estamos terceros, y en la Europa League, cuando llegue. Pero sería muy importante avanzar".

Lesión de Bravo: "Están los médicos de Chile y del Betis comunicados, saben la lesión, hay que hacer un diagnóstico más completo para saber de cuánto tiempo se trata".