El Betis estrenará una novedosa norma en semifinales de Copa

El Real Betis afronta este mediodía (15:10 horas) un sorteo de Copa del Rey diferente a los vividos hasta ahora. Si todas las rondas anteriores se jugaban a partido único, en el campo del equipo de menor categoría o, en caso de ser igual, en el del club que saliera primero en el sorteo, en esta ocasión será a doble partido por primera vez y única en esta edición copera.

Siempre se ha dicho que, a doble partido, el que juega el segundo partido en casa cuenta con la ventaja de disfrutar del apoyo de su público. Incluso valiendo doble los goles en campo contrario en caso de empate, esta ventaja existía. Y ahora se verá acentuada.

Esta norma no se utilizará en esta edición de la Copa del Rey o, más bien, se hará con una novedosa matización. No tendrán validez el valor doble de los goles anotados en campo contrario durante los 180 minutos de juego reglamentarios. Pero sí entraría en funcionamiento en el caso de que hubiera prórroga. Para tratar de neutralizar esa ventaja de jugar 30 minutos extra ante los tuyos, la Federación Española ha decidido aplicar ese valor doble en la prórroga, por lo que si los dos equipos llegan empatados al final de los dos partidos, se juega ese tiempo suplementario y en él ambos contendientes marcan el mismo número de goles, el ganador será el equipo visitante y no se llegaría a los penaltis.

El Real Betis estrenará esta nueva norma en una eliminatoria de Copa en la que espera rival de entre los otros tres clasificados: Valencia, Athletic y Rayo.