Borja, su golazo, la "barbaridad" de William y su mensaje a la afición

Borja Iglesias estuvo omnipresente en ataque. Tanto que Pellegrini, que suele suplir a su delantero en el tramo final, lo aguantó hasta el minuto 90. No sólo por el golazo que marcó sino por lo mucho que ofreció al Real Betis para ayudar en la salida de balón a la hora de aguantarlo y de llevarse a los defensas. De hecho, su participación también fue clave en el tanto de William Carvalho.

El delantero gallego no quería lanzar las campanas al vuelo, pero reconocía que el Betis ha dado un paso muy importante. "Queda mucho. Ya se ha visto lo difícil que es ganar y ahora nos queda un mesecito hasta que llegue el próximo partido. Hemos dado un paso importante pero queda mucho", repetía el Panda, quien veía clave hacer un buen partido para quitarse las dudas que pudieran haber surgido tras caer ante el Villarreal. "Estamos felices, a tope, era muy importante ganar después del domingo, en el que no estuvimos todo lo a gusto que nos gustaría, pero este equipo tiene hambre y quiere ir a por todo", añadía.

El punta del Real Betis no quiso recrearse en su gol, porque, de hecho, admitía que ni supo cómo lo marcó. "Ni lo he visto. He controlado, he chocado con un rival y he intentado sacármelo para chutar y me ha salido bien, pero no he visto ni como ha entrado porque me he caído, ahora lo veré", señalaba. El que sí vio fue el de su compañero William Carvalho, aunque no se mostró sorprendido. "Lo de William es un escándalo. Cuando coge la pelota es muy difícil quitársela. Tenemos la suerte de verlo mucho porque lo hace mucho entrenando. Es una barbaridad de tío", afirmaba.

Y si elogios tenía para el portugués más aún para la afición, aunque su impresiones no son nuevas: "Es una locura, lo he dicho muchas veces. Somos muy afortunados porque esto no lo tiene nadie".