Revive en vídeo los mejores momentos de este histórico Rayo-Betis

El Real Betis dio el primer mordisco a las semifinales de la Copa del Rey después de doblegar al Rayo Vallecano (1-2) gracias a dos golazos de Borja Iglesias y William Carvalho, en un partido de muchos quilates que dejó abierto el pase a la final.



El estadio de Vallecas disfrutó de una noche para el recuerdo 40 años después de la primera semifinal de su historia. La fiesta que había dado comienzo una hora antes de empezar el partido en los aledaños del estadio se trasladó al césped y la velada no pudo empezar de mejor manera para los locales. No era un día cualquiera para la barriada madrileña, que no tardó ni cinco minutos en avivar sus ilusiones con el gol de Álvaro García. El empuje de los locales fue clave y tuvo su recompensa.



Sin embargo, el Betis fue de menos a más y dos golazos de Borja Iglesias y William Carvalho frenaron la ilusión del Rayo y acercaron el sueño de la final a Heliópolis. La eliminatoria se decidirá en el Benito Villamarín el próximo 3 de marzo.



Revive en video los mejores momentos de un Rayo-Betis histórico.