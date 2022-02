Un minúsculo resquicio que, eso sí, obliga a cumplir al Betis y, al Rayo, a intentarlo

No es ningún secreto que el Betis dio este miércoles un paso de gigante hacia la final de la Copa del Rey remontando ante el Rayo Vallecano para llevarse el triunfo en Vallecas por 1-2 en la ida de la primera semifinal del torneo. Diecisiete años después de su último 'Día D', en el extinto Vicente Calderón ante Osasuna (con victoria en la prórroga por 2-1), los verdiblancos se acercaron un poco más a la cita del próximo 23 de abril en La Cartuja, aunque, como es lógico, su entrenador, Manuel Pellegrini, aludió a los muchos volteos que se producen en el mundo del fútbol para que la euforia no cunda en Heliópolis. La consigna es rematar la faena el próximo 3 de marzo (21:00 horas) en el Benito Villamarín.

Sea como fuere, las estadísticas avalan que el Betis tiene pie y medio en el partido que decidirá el primer título de la temporada actual. Y es que, como desgrana 'Mundo Deportivo', el equipo de La Palmera se ha clasificado en la antes conocida como Copa de España en 36 de las 37 ocasiones en que ganó el primer partido fuera de casa (un 97% del total, por tanto), mientras que los franjirrojos caían eliminados 13 de las 14 veces (un 93%) que perdieron en la ida como locales, marcadores aparte. Una buena muestra de lo trascendente que resulta el primer encuentro en esta centenaria competición que ahora encara su recta final.

La única vez que el Betis fue eliminado de la Copa tras ganar la ida fuera de casa fue en los dieciseisavos de final de la temporada 2016/2017, a las órdenes de Quique Setién, cuando ganó 1-2 en el Ramón de Carranza al Cádiz y luego perdió por 3-5 en el Benito Villamarín. El Rayo, por su parte, sólo levantó fuera de casa un marcador adverso en Vallecas: fue en la campaña 1994/1995, cuando perdió 0-1 en la calle Payaso Fofó frente al Racing para imponerse luego por 1-2 en El Sardinero.

Según la misma fuente, en términos absolutos, no cae eliminado en semifinales ningún equipo que hubiese ganado el primer partido a domicilio desde 1970. En esa ocasión, lo hizo el Athletic, que venció 0-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y luego perdió 0-2 en San Mamés. Con todo, se da el condicionante de que este Rayo-Betis es la primera eliminatoria de Copa en la que no valen doble los goles foráneos en caso de empate desde la campaña 1992/1993. El conjunto verdiblanco, en las tres últimas ediciones del torneo del K.O., acumula 12 victorias y 2 empates, pues no pierde un partido desde que lo hizo en febrero de 2019 en la vuela de las semifinales en Mestalla (1-0), tras empatar 2-2 en el Villamarín un partido que ganaba 2-0. En la edición de 2020 fue eliminado por el Rayo en los penaltis en dieciseisavos y, en 2021, fue el Athletic quien lo dejó fuera, también en los penaltis, tras forzar Raúl García la prórroga en el alargue del partido de cuartos. En la actual entrega copera, el Real Betis lleva seis partidos ganados (uno de ellos, el de Talavera, en la prórroga), con 19 goles a favor y 4 en contra.