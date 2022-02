Con 22 jugadores y cinco bajas, la lista del Real Betis

Pellegrini es una persona que suele hablar claro en sus comparecencias y no suele esconcer las piezas con las que va a contar o con las que no, no en vano muchas veces alude a la convocatoria que se publica a continuación.

Y entre los jugadores del Real Betis que no viajan a Valencia para enfrentarse al Levante no estarán Guido Rodríguez y Claudio Bravo, como reconocía el técnico verdiblanco, ni un Canales que no se ha recuperado aún del Covid- Tampoco lo harán los lesionados ya conocidos Montoya y Camarasa, y sí un Juanmi que ha llegado a tiempo.

En la convocatoria de 22 jugadores no va nadie del filial, aunque tiene recursos y recambios en todas las posiciones.

La lista de convocados del Real Betis está formada por Joel Robles, Rui Silva, Bellerín, Sabaly, Pezzella, Bartra, Víctor Ruiz, Edgar, Alex Moreno, Miranda, Paul, William, Guardado, Joaquín Lainez, Aitor Ruibal, Rodri, Juanmi, Fekir, Tello, Borja Iglesias y Willian José.