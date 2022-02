Manzanares 2-2 Real Betis: Se queda a las puertas para seguir sufriendo

Dos goles del recién llegado Fits, para el Manzanares Quesos El Hidalgo, y los tantos de Eric Pérez y Cléber, para el Real Betis, sellaron el empate entre ambos equipos, un 2-2 que sostiene la preocupación de ambos conjuntos, con el descenso al acecho, con tres y cinco puntos de ventaja, respectivamente, sobre el penúltimo puesto del Futbol Emotion Zaragoza, que tiene dos encuentros menos que ellos. Es la tercera jornada sin ganar del Betis y la cuarta del Manzanares.

El pívot brasileño Fits fue el protagonista en su debut con dos goles en la primera mitad. El primero, cuando mejor estaba el equipo verdiblanco; y el segundo después de que el internacional Eric pérez hubiera logrado poner las tablas en el marcador.

Por suerte, la segunda parte empezó de la mejor forma posible para un Betis que igualaba por medio de Cleber con un tiro lejano. A partir de ahí, las necesidades de ambos equipos les hicieron irse a por la victoria y convirtieron a los porteros en protagonistas. Especialmente inspirado estuvo un Antonio Navarro que evitó el triunfo bético en el último minuto.

"Me voy contento con el equipo, por el partido que ha hecho, por haber sido lo más parecido a lo que buscamos, pero no estamos contentos con el resultado. Evidentemente veníamos a ganar, pero luego sabemos que delante tenemos un rival, que hay cosas que controlamos y cosas que no controlamos, pero estoy satisfecho del equipo, de cómo ha competido, cómo ha buscado el partido, cómo no ha bajado los brazos y cómo nos hemos superado ante adversidades que hemos tenido, como jugar con cinco faltas, en el calentamiento perder a un jugador importante y decisiones no acertadas bajo mi punto de vista", señaló a los medios del club el técnico del Real Betis, Juanito.

Ficha técnica:

Manzanares Quesos El Hidalgo: Antonio Navarro, Víctor Arévalo, Álvaro, Raúl Campos, Fits -cinco inicial-, Antoñito, Kiki, Humberto, Cortés y Daniel.

Real Betis Futsal: Nico Sarmiento, Lin, Joselito, Raúl Jiménez, Eric Pérez -cinco inicial-, Bocao, Jackson, Cleber, Alisson y Emilio Buendía.

Goles: 1-0 (4') Fits; 1-1 (11') Eric Pérez; 2-1 (17') Fits, de penalti; 2-2 (22') Cleber.

Árbitros: González Moreta y Sánchez Chamorro. Amonestaron al local Álvaro y a los visitantes Nico Sarmiento, Joselito y Lin.