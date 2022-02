Pellegrini recupera a su goleador, pero desvela que el Betis visitará al Levante sin dos de sus mejores piezas

La ilusionante vorágine competitiva en la que está inmerso el Real Betis apenas da tiempo para el análisis. No hubo mucho margen para digerir el espectacular 0-4 en Anoeta porque tres días después llegaba al Benito Villamarín el Villarreal. Tampoco hubo espacio para fustigarse en exceso por la derrota por 0-2 contra los castellonenses, ya que tres días depués tocaba ir a Vallecas para afrontar el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Y, ahora, tampoco es tiempo para festejar el 1-2 del pasado miércoles ante el Rayo, ya que este domingo toca visitar al Levante UD con la necesidad de volver a la senda del triunfo en LaLiga y el jueves espera el Zenit, en el primero de los dos choques de los dieciseisavos de final de la Europa League.

Ante tanto compromiso y de tan magna importancia, el técnico del Betis, Manuel Pellegrini seguirá dando continuidad a ese intensivo sistema de rotaciones que le permite exprimir al máximo sus recursos y tener a toda la plantilla enchufada. De todo ello ha hablado el técnico chileno en la rueda de prensa de este sábado, tras el entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, el último antes de viajar esta tarde a tierras valencianas.

La ausencia de Canales, con coronavirus, se une a las de los lesionados Montoya, Camarasa y Claudio Bravo. La buena noticia es que Juanmi, ausente en las dos sesiones previas, y Joaquín, recién superado el covid, se reintegraron con el grupo este sábado y a priori están disponibles. No obstante, la noticia inesperada de la mañana fue la baja por molestias de otro jugador esencial como es Guido Rodríguez.

"El equipo está bien en lo físico, tenemos las bajas de Canales, Montoya, Guido y Juanmi tiene un golpe, pero esperamos que no tenga problemas para mañana. Joaquín se ha reintegrado ya, pero a Claudio Bravo aún le quedan unos días para poder hacerlo", explicó Pellegrini. "Guido tuvo un par de golpes el otro día y desgraciadamente sigue arrastrando molestias", aclaró el técnico del Betis sobre el pivote argentino, la ausencia más notable para Valencia junto a la del cerebro cántabro.

"Siempre digo que el rendimiento individual es muy importante, pero no podemos depender de una individualidad. El equipo trabaja con intensidad y mucha convicción en lo que hace, pero si estamos en las tres competiciones es por el compromiso del equipo con la idea de juego", señaló Pellegrini, que volvió a elogiar a un plantel en el que van todos a una: "Desde el comienzo de la temporada no ha habido desgaste de un once, hemos ido rotando, valorando el aspecto físico y el mental, así que eso lo vamos a mantener a medida que los jugadores dan confianza al técnico a través del rendimiento. Ojalá pueda seguir rotando tanto, porque eso significa que seguiremos en las tres competiciones con esta mentalidad de conseguir alguna gloria deportiva".

El Betis visita al colista destacado de la Primera división, que sólo suma 11 puntos en 22 jornadas (tiene un partido menos), pero no quiere exceso de confianza alguno por lo dispares de los momentos de forma que atraviesan uno y otro equipo. Y es que los verdiblancos han encajado la friolera de 12 dianas en sus tres últimas visitas al estadio Ciudad de Valencia (4-0, 4-2 y 4-3) y tienen en José Luis Morales -que vuelve al equipo granota tras cumplir sanción- a uno de sus principales verdugos.

"Esperamos un partido difícil, como todos los de LaLiga, con independencia del sitio que ocupe el rival. Es extraño ver al Levante en esa posición, ya que el año pasado jugaba muy buen fútbol, pero no por ello pensamos que será más fácil", explicó el de Santiago, quien admitió que después de la derrota ante el Villarreal les urge ganar para no dejar que sus perseguidores en la zona Champions se acerquen más o incluso les rebasen.

"Sería muy importante ganar porque venimos de una derrota como local y esos puntos ya no están, hay que intentar recuperarlos en esta visita del Levante. Seguimos en las tres competiciones, totalmente independiente de una de la otra. LaLiga es el torneo de la regularidad y en ello estamos centrados", concluyó el técnico del Betis.