Edgar, "contento" por su gol y por la goleada, avisa al Zenit

Edgar, tras la buena experiencia ante al Real Sociedad, fue el elegido por Manuel Pellegrini para suplir baja de Guido en el centro del campo del Real Betis. El catalán está en un estado de forma sublime y rindió al mismo nivel que lo viene haciendo últimamente en el centreo de la defensa. Dio equilibrio, frenó a su rival y permitió a William Carvalho jugar a su antojo.

Para colmo, incluso se permitió estrenarse como goleador con el Real Betis en Primera dicisión, algo que le hacía estar muy satisfecho con su partido. "Contento con estrenarme. He estado cerca algunas veces y hoy he podido. Hacía tiempo que tenía ganas de meter. Igual no es mi trabajo prioritario, pero siempre que se pueda hay que aprovecharlo", aseguraba.

Sin embargo, de lo que estaba más contento era del partido realizado por el Betis y, en especial, del importante triunfo que se ha sacado del Ciutat de Valencia. "Creo que el equipo es muy consciente de la dificultad de los partidos. Es la clave de este año, afrontar cada partido con la máxima profesionalidady con la idea de sacar los tres puntos siempre. Hoy era un partido complicado y creo que lo hemos afrontado muy bien. No es fácil jugar cada tres días, con el desgaste de la Copa, y hacer el partido que hemos hecho", advertía Edgar, que el único lunar que poner son los dos goles encajados: "Hay que mejorar para evitar los dos goles en contra, pero nos hemos llvado los tres puntos que era lo importante

En cuanto al partido en sí tiene claro que el Betis siempre tuvo claro lo que hacer en cada momento, pese a los dos goles psicológicos del Levante. "Los partidos son muy complicados. Se ha puesto de cara con el 0-3, con un desajuste llegó el 1-3, una distancia que es comoda pero que en cualquier momento te pueden meter y complicarte, pero luego hemos sabido afrontar muy bien la segunda parte tras el 2-4", significaba.

El pivote catalán también analizó la racha goleadora de un equipo que ya ha batido su récord en una temporada en este siglo. "Vamos con esta dinámica desde el principio, queremos que la gente del Betis disfrute mucho viéndonos jugar", indicaba antes de añadir: "Lo importante es que no nos metan goles, porque con la calidad que tenemos arriba siempre llegan los nuestros".

Por último, también analizó lo que ahora viene, un doble duelo ante el Zenit de san Petersburgo para alcanzar los octavos de final de la Europa League. "Hemos tenido la virtud de aparcar la Europa League, pero es ilusionante para nosotros y a la que la gente le da mucha improtancia. Creo que todos queremos seguir en esta dinamica de jugar dos partidos por semana y estar todos participando y enchufados", concluía.