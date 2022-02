Pellegrini, contento pero cauto: "No pensamos que estemos clasificados por ganar aquí"

"Me pareció el partido que esperábamos antes de jugar. El Zenit es muy peligroso en la parte ofensiva, con jugadores brasileños que son muy creativos. Sabíamos que teníamos que trabajar mucho defensivamente para ganar. Nos pusimos 0-2 y nos empataron. Logramos el impacto del tercer gol y mantener luego el resultado en el segundo tiempo. Jugamos la primera parte de esta eliminatoria, pero quedan los 90 minutos de Sevilla. No pensamos que estemos clasificados por haber ganado aquí", resumía en sala de prensa el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, que se mostró satisfecho con el triunfo, aunque cauto, especialmente porque ya los goles en campo contrario no computan doble en el recuento final.

Para el chileno tampoco es novedad el buen rendimiento de los suyos, pese a las rotaciones y el cansancio acumulado de algunos efectivos, ya que ve al equipo "entrenarse todos los días", recalcando que cuenta con "jugadores alternados, ni titulares ni reservas", una implicación general que ve clave: "Si estamos en tres competiciones es por el compromiso del plantel. El estado físico del equipo es óptimo. Además, tres de los equipos que jugamos semifinales de Copa perdieron y nosotros pudimos ganar. Si no ganábamos, no íbamos a echar la culpa a las ausencias (se refería a Canales o Fekir). Hay una dinámica de juego que los jugadores saben llevar a cabo. Es muy importante la parte psicológica, tener convencimiento para jugar estos partidos"

Para el 'Ingeniero', los cambios en la reanudación, con la entrada de Tello o Carvalho, iban encaminados a tener un poco más de opciones: "Conociendo al Zenit, sabíamos que se cierran mucho por el centro. Era importante recuperar por las bandas. Tratamos de hacer los cambios pertinentes de acuerdo a los distintos conceptos, tácticos y físicos, que manejamos", porque entiende que, "más que un desgaste físico", se trata de "un desgaste mental" con el que hay que luchar para seguir siendo competitivos, achacando a esto los fallos defensivos: "Los equipos que van sintiendo carga a lo largo de la semana están expuestos a tener desconcentraciones. Nos ha costado goles, pero el aspecto defensivo del segundo tiempo fue lo que esperábamos. No hay que menospreciar al Zenit; le hizo tres goles al Chelsea. No me preocupa la parte defensiva de nuestro equipo, que juega cada tres días".

De ahí que este jueves entraran en escena hombres como Joaquín, al que vio "con la misma importancia de siempre. Lo que hizo revela su compromiso con el club y su capacidad física". El portuense tampoco le sorprendió: "Rindió dentro de lo que esperábamos, con todo lo que aporta en la parte técnica. Creo que era el mejor reemplazante de Canales y Fekir. Estoy muy contento por él, más aún después de tanto tiempo sin jugar".