"Cuando juntas un gran técnico y una gran plantilla... pasa lo del Betis"

El Betis

El entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, ha expresado su admiración por "la temporada perfecta" que está realizando el Real Betis del chileno Manuel Pellegrini en el transcurso de la rueda de prensa previa al partido que este domingo.

"El Betis tiene gente de mucha calidad, después del Madrid es el que más goles lleva y es uno de los rivales más complicados del fútbol español. Cuando juntas a un grandísimo entrenador con una gran plantilla pasan estas cosas. Tercero en LaLiga, con las eliminatorias bastantes encarriladas en (semifinales) de la Copa del Rey y de la Europa League... está haciendo una temporada hasta ahora perfecta", señaló García Plaza.

El técnico mallorquinista citó nombre propios del Betis y características de su juego: "Canales, Fekir, Borja, Juanmi y no solo eso; físicamente son muy buenos, son gente fuerte, ganan duelos en los uno contra uno, es decir, de lo mejor que podemos encontrarnos hoy en día", valoró.

García Plaza admitió que es un admirador de Pellegrini, con quién coincidió en el Villarreal. "Manuel lleva años demostrando el grandísimo entrenador que es y no solo cuida el ganar partidos, sino que también cuida la estética de sus equipos. Es verdad que siempre ha estado en equipos de nivel 'top' y eso te permite hacer cosas, y no es una crítica. El de Málaga era un equipazo con Isco, Cazorla, Joaquín, Van Nistelroy y hacia donde lo llevó. Además de lo que hace, como lo hace, con una propuesta atractiva, juega muy al toque, a combinar, adelanta su defensa y, quizás, no tiene el reconocimiento que merece", analizó el técnico mallorquinista.

Con respecto a la clave para intentar sumar los tres puntos en el Benito Villamarín, García Plaza dijo que sus jugadores "tienen que defender bien, tapar su juego interior y subir la intensidad defensiva cuando no tienes el balón".

"No es fácil (ante un adversario de las características del Betis), pero debemos intentar quitarle el balón para incomodarlos y que la posesión nos dure. Con la pelota siempre hemos creado ocasiones en cualquier campo y podemos dar la sorpresa", remarcó Luis García Plaza.