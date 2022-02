Álex Moreno da la clave de su gol: "Lo había hablado con Canales"

El lateral del Real Betis sueña con una selección para la que están sonando

Álex Moreno no hizo sino ratificar la espectacular temporada que está realizando. Pleno de confianza, el lateral del Real Betis se fue a por la portería contraria y fue un quebradero de cabeza para la defensa del Mallorca. Su esfuerzo alcanzó el premio del gol, el cuarto de la temporada.

"Creo que hemos hecho un buen partido, en el que hemos sido muy superiores. Sabíamos que ellos iban a apretar en la segunda parte. Intentamos tener más balón, pero ellos presionaban arriba, marcaron el 1-1 y se nos ha complicado, pero hemos ido a ganar y lo hemos merecido", aseguraba el jugador catalán, que vio al Betis muy bien pese a lo ajustado del marcador. "Creo que estamos mejorando mucho arriba, dandole la pausa al juego, tranquildiad, pensamos un poco más dentro del área... El equipo sabe sufrir, estamos en muy buena dinámica, incluso cuando estamos detrás lo remontamos y es lo que nos hace estar arriba", añadía el lateral bético.

Un buen hacer colectivo que coincide con el gran momento que atraviesa, posiblemente, el mejor de su carrera. "Estoy contento en lo personal y en lo colectivo. Echaba de menos a Canales, porque esos pases los hace mucho y me entiendo muy bien con él. Lo había hablado con Sergio y no es la primera vez que me busca. Ha sido un gran pase para que pueda entrar ahí solo", aseguraba Alex, quien no dudaba en agradecer el apoyo que siempre le dan los béticos: "Estoy muy agradecido a la afición por todo el apoyo que recibo, motiva mucho".

Un empueje que no sólo nota él sino todo el equipo. "Es impresionante cómo aprieta, cómo ayuda al equipo... incluso cuando vamos por detrás. Estar vivos en las tres competiciones es en gran parte gracias a ellos. Ojalaá podamos devolvérselo", añadía.

Ese gran momento que vive hace que esté en las quinielas para la próxima convocatoria de Luis Enrique y que los aficionados del Betis lo pidan. "¿La selección? Ojalá. Estoy ilusionado, motivado y todo lo que llegue, bienvenido sea. Yo seguiré trabajando duro", destacó.

Una vez superado este escollo se entra en una semana clave, que finaliza con el derbi en el Sánchez-Pizjuán, aunque Alex Moreno no quiere mirar más allá del jueves y del Zenit. "Hay que mirar el siguiente partido. Primero va la Europa League y es importante pasar. No podemos relajarnos y luego ya pensaremos en el derbi (...) El del Zenit es un partido importante y engañoso, un 2-3, no vale el gol doble... Hay que hacer un buen partido y con el apoyo de la afición, tratar de ganar", concluía.