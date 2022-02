Pellegrini: "Me gusta muchísimo la manera en que ganamos hoy".

Manuel Pellegini, técnico del Real Betis, ha comparecido en sala de prensa tras vencer al Mallorca. "No se puede ganar siempre con una superioridad de tres o cuatro goles pero hay que saber ganar sin el control del balón que estamos acostumbrados a tener", ha aseverado el chileno.

Cuestionado sobre si el bajón de la segunda parte fue por dosificar o por cansancio, el míster bético respondió: "No creo que se haya dosificado, no podemos ganar todos los partidos por cuatro goles, son muchos partidos, más el desgaste mental y físico. El rival siempre juega, venía de ganar al Athletic, y hay que tratarlo de superar. LaLiga es muy pareja, más que sufrida, me gustó muchísimo la manera en que ganamos hoy".

La entrada de Víctor Ruiz: "La acción de Víctor no la he vuelto a ver pero el árbitro lo solucionó con tarjeta amarilla".

Juanmi se pierde el derbi y el cambio de Canales: "No estamos pensando en el derbi, eran importantes los tres puntos de hoy. Ahora pensamos en la Europa League, siempre hemos hecho lo mismo, no tiene relación una cosa con la otra".

Se acercan a la segunda plaza: "Antes de LaLiga está la Europa League, hay que rematarlo en casa. Después como siempre digo hay que jugar cada partido siempre con el objetivo de ver hasta dónde nos alcanza con la cantidad de puntos que tengamos. Lo vamos manejando sin tener un objetivo claro en la temporada".

La vuelta de Canales: "Sergio hizo un esfuerzo muy importante, estuvo muchos días con el Covid. También otros jugadoers que vinieron cansados de Rusia".