Alex Moreno ve al Betis aspirando a todo y valora su conexión con Canales y sus opciones de selección

El lateral del Real Betis admite que se encuentra en un gran momento y espera demostrarlo ante el Zenit

Álex Moreno está siendo uno de los jugadores más desequiblibrantes del Real Betis en los últimos partidos. Desde que arrancó la temporada se pudo ver que estaba a otro nivel con respecto al pasado año, cuando perdió la titularidad con Miranda, pero después, ha ido creciendo conforme pasaba la temporada y no sólo es un baluarte en banda, sino también uno de los mayores peligros en ataque del equipo de Pellegrini.

Mañana, ante la baja de Miranda por lesión, previsiblemente volverá a estar en el once inicial ante el Zenit. Y el domingo frente al Sevilla FC... Él se ve bien para seguir ayudando y su nombre ya está en las quinielas, incluso de Luis Enrique.

El lateral catalán comparecía hoy junto a su técnico, en la previa del duelo de Europa League ante el Zenit, y ahí advertía sobre el "engañoso" partido que espera mañana, nada fácil, y analizaba, entre otras cosas, su gran momento de forma.



- Momento clave de la temporada, con duelos ante Zenit, Sevilla FC, Rayo y Atlético...

"Todos los partidos son todos importantes. Y ahora sólo hay que pensar en el de mañana que va a ser un partido muy complicado. Trajimos un resultado engañoso y hay que hacer un buen partido tanto en ataque como en defensa para sacarlo adelante y corregir errores como los que allí nos costaron dos goles".

- Su momento de forma

"En lo personal estoy supercontento e ilusionado para seguir creciendo y ojalá pueda dar más en asistencias y goles para ayudar al equipo".

- Con Miranda lesionado, no descansa ¿cómo se encuentra físicamente?

- "Cada partido que juego intento recuperar lo mejor posible. Y juego cada tres días un partido, pero me siento bien. El míster me pregunta cómo estoy y si tuviera algún problema físico se lo diría. Estoy bien, ilusionado con lo que estoy haciendo en el equipo y espero seguir en esta línea".

- ¿Puede el Betis luchar por todo?

"Sí. Creo que somos el único equipo español en las tres competiciones. Es bueno tanto para el club como para la plantilla, como también para los mismos jugadores. Es importante estar vivos. Tenemos una plantilla amplia, tenemos alternativas y estamos todos enchufados. Eso se ve reflejado en el equipo, que salga quien salga lo da todo".

- Cómo afrontan este partido

"Hemos hablado mucho y lo hemos trabajado. Todo tiene un trabajo detrás. Creo que es súper importante el trabajo de la pretemporada y la preparación de los partidos porque cada partido es un mundo. Hay que trabajarlo y ver en qué podemos hacerlo daño al rival. Ellos también nos estudian y saben donde hacérnoslo. Venimos de hacer un gran partido en Rusia y el encuentro de mañana es muy importante porque el Zenit tiene mucho potencial arriba. Se pueden hacer muchas cosas bien tanto en ataque como en defensa".

- Su conexión con Sergio Canales

"Con Sergio hablo muchísimo. Al final, creo que en el gol del otro día se vio reflejado de todos los pases que siempre me da, no es el primero. El míster y todo el cuerpo técnico me están ayudando a hacer las cosas mejor en el campo. El míster también me lo dice mucho, que tenga esa pausa, esa calma en los metros finales, creo que lo estoy mejorando mucho. Me siento con más confianza y se está demostrando".

- El peligro del Zenit arriba con Dzyuba, Malcolm...

"No hay que fijarse en ningún jugador sino en el trabajo colectivo que tiene el equipo y como está defendiendo para poder atacarles. Lo hemos trabajado para que no repetir errores y mejorar nuestras opciones en ataque".

- Su mejoría ofensiva

"Yo siempre trabajo de la manera que nos dice el míster, que tiene una forma de enseñar el fútbol y nosotros nos tenemos que adapatar. Él nos pide unas cosas a cada jugador y tratamos de darle lo que nos pide. Es importante trabajarlo y mejorarlo para que se refleje en el campo".

-La selección, en el horizonte

"Ojalá llegue esa oportunidad. Yo siempre estoy motivado para seguir creciendo como futbolista. El trabajo es lo que te lleva a la elite y es lo fundamental para poder llegar ahí".