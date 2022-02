La esperada lista de convocados del Betis para la vuelta ante el Zenit

Pellegrini podrá contar con toda su artillería pesada para hacer valer este jueves el 2-3 de la ida

El Real Betis ha hecho pública esta tarde la lista oficial de convocados para el encuentro de vuelta de la Fase Intermedia (equivalente a los dieciseisavos de final) de la UEFA Europa League, que se disputará este jueves a partir de las 21:00 horas en el Estadio Benito Villamarín, donde los verdiblancos tratarán de hacer bueno el 2-3 de la ida la semana pasada en el Gazprom Arena, teniendo en cuenta, eso sí, que ya no valen doble los goles conseguidos en campo contrario, por lo que los heliopolitanos deberán ganar o empatar para asegurar su presencia en octavos, cayendo eliminados si pierden por dos o más goles de diferencia, jugándose la prórroga en caso de derrota por la mínima, sea por los tantos que sea.

Manuel Pellegrini ya avisó en la rueda de prensa de este mediodía en el mismo escenario del choque que Sergio Canales estaría entre los llamados a sellar la clasificación, mientras que continúan lesionados de diversa consideración Montoya, Camarasa, Miranda y Rodri. Los dos primeros, además, no están inscritos para esta ronda de eliminatorias, como ocurre con Paul (sí apto para los torneos domésticos), quienes dejaron hueco para Joel y Sabaly. Respecto al choque del jueves pasado, ingresan Bravo, el propio cántabro y Fekir, ya que el meta chileno acababa de recuperarse de una lesión, el '10' seguía sin tener el permiso de las autoridades deportivas tras su contagio por Covid-19 y el francés cumplía su tercer y último encuentro de sanción por la roja que vio en la Fase de Grupos ante el Bayer Leverkusen.

Se esperan, por tanto, rotaciones importantes, la tónica dominante desde que volvió el torneo europeo y el Betis fue avanzando rondas en la Copa del Rey, cuya vuelta de semifinales tendrá lugar el jueves de la semana próxima ante el Rayo Vallecano, de nuevo en casa y con ventaja mínima del primer choque (1-2). Por ejemplo, dado que no podrá estar el próximo domingo en el derbi liguero del Ramón Sánchez-Pizjuán, Juanmi será uno de los que repira respecto al once que se impuso al Mallorca 'in extremis' el pasado fin de semana.

La citación completa de 22 integrantes es la siguiente: Joel, Rui Silva y Bravo (porteros); Sabaly, Bellerín, Bartra, Edgar, Pezzella, Víctor Ruiz y Álex Moreno (defensas); Guido Rodríguez, Guardado, William Carvalho, Canales, Lainez, Juanmi, Tello, Fekir, Joaquín y Aitor Ruibal (centrocampistas); Willian José y Borja Iglesias (delanteros).