Guido Rodríguez lo tiene claro en el gol: "No veo la falta, la siento"

Guido Rodríguez lo tiene claro en el gol: "No veo la falta, la siento"

Guido Rodríguez era protagonista de la acción más importante del encuentro. El jugador argentino sufría la falta que, tras revisarlo en el VAR, permitió al árbitro del Betis-Zenit anular el gol que habían marcado los rusos en el último minuto.

El jugador argentino, que quedó en el suelo, tenía claro que era justo que se anulara el tanto. "No la veo -la falta- sólo siento que cuando voy a saltar me pisan y por eso me quedo en el suelo. Por algo lo quitó el árbitro", narraba el centrocampista verdiblanco, quien admitía que esperaba un partido así. "Sabíamos que iba a ser sufrido, es una competición internacional, con grandes equipos, pero estamos pudienso sacar los partidos cuando hay que sacarlos. Ahora hay que seguir", advertía.

Guido no sólo valoraba el empate sino una eliminatoria muy complicada. "Estos son dos partidos. Sacamos la ventaja allá y aquí sufrimos por momentos; pero antes tuvimos dos palos para ponernos arriba. Hay que saber jugar y sufrir. De eso se trata esta competición", estimaba Guido Rodríguez, quien considera el apoyo de la afición como clave: "Nosotros estamos contentos, unidos con la afición, escuchando el apoyo de todos. Cuando estamos en casa y ellos nos apoyan, nos ayudan mucho con eso".

No tendrá a esa afición el domingo en el derbi ante el Sevilla FC, pero sí en los dos siquientes compromisos. "Tenemos ahora tres partidos importantísimos. Ya pasamos uno, el fin de semana llega un clásico... A descansar y a poner la cabeza en ello", concluía.