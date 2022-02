Pellegrini ya ve en este Betis "mentalidad de equipo grande"

Manuel Pellegrini se ha mostrado "muy contento" por clasificar al Real Betis para los octavos de final de la Europa League, logro que "sabía que sería muy difícil ante un equipo de Champions" como el Zenit de San Petersburgo.

"Lo primero que dije cuando volvimos de Rusia es que habíamos logrado un gran marcador pero no definitivo. el Zenit es un rival de Champions, con un presupuesto altísimo y grandes jugadores", advertía.

"En el primer tiempo ningún equipo creó ocasiones de gol y en el segundo jugamos los primeros 30 minutos muy bien, con dos ocasiones de gol muy claras, pero conforme pasaban los minutos ellos arriesgaron más, pero sólo tuvieron dos ocasiones. Una, el gol que anuló el VAR y otra que se fue por arriba. Defendimos muy bien. Había tensión por haber defendido el marcador, pero si hubiera habido prórroga tampoco estábamos eliminados y teníamos el equipo armado para ganar ahí. Me alegro el trabajo defensivo del equipo, con mucha concentración, igual que otras veces nos critican para defender, a este equipo creativo se le ha parado", añadía.

Pellegrini "tenía claro" que los rusos "vendrían a por el partido", por lo que "no quería jugar con el resultado de la ida en la cabeza", pero admitió que su equipo fue "inconscientemente más especulativo", si bien negó que el Zenit "haya tenido opciones muy claras" de marcar porque "han tenido más el balón en la primera mitad, pero sin crear ocasiones". Y el Betis acabó llevándose la posesión (52% a 48%).

Pellegrini aseguró que antes del gol anulado al Zenit en el minuto 90, hubo "una falta muy clara porque impidió saltar a Guido (Rodríguez)", y si no "el VAR no lo habría borrado".

El preparador verdiblanco se felicitó por el comportamiento "increíble de la afición", ya que "no ha parado de animar ni un segundo" demostrando la existencia de "una gran comunión en base a una manera de jugar".

Así mismo, tuvo palabras de elogio para sus jugadores, que afrontan un partiro exigente tras otro sin bajar el nivel. "Veo al equipo muy entero física y mentalmente. Ante el Malloca, en cuanto nos empató, fuimos a por el segundo. Veo al equipo muy fuerte, la carga física y mental de seguir en las tres competiciones es alta pero veo al equipo preparado para afrontarla", añadía antes de aclarar que desgasta más lo mental que lo físico. "No he dicho nunca que estemos mentalmente cansados, sino que estar en las tres competiciones produce un desgaste mental mucho más que físico. Esos piques emocionales no siempre se recuperan al cien por cien, de ahí las rotaciones para seguir en las tres competicones (...) Cualquier desgaste está compensado con no estar en la mediocridad. Lo importante en la mentalidad de un equipo grande es estar peleando en toda las competiciones, se compensa el cansancio con la mentalidad", añadía Pellegrini, a quien le da igual el rival que le toque en octavos.