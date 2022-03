Pellegrini huye de euforias, centra a su equipo y desvela su motivación: "Los béticos se lo merecen"

El entrenador del Real Betis cree que sus jugadores no necesitan más incentivos en la semifinal ante el Rayo Vallecano

La ilusión que Manuel Pellegrini transmitía antes del Real Betis-Rayo Vallecano es la que tiene todo el beticismo. El técnico bético trataba de bajar la euforia que se vive en torno a esta semifinal de Copa del Rey, analizaba lo que puede hacer su equipo y cómo puede influirle el partido anterior o el duelo de la pasada semana ante el Zenit y advertía que están obligados a llegar a la final por la afición.

"El equipo está muy bien, proque de los últimos 13 partidos hemos ganado 9, empatamos dos y los dos partidos que perdimos fue con equioos de Champions. Llevamos muchos meses con rendimiento estable, tenemos una base y nos permite estar en las tres competicoones. Estamos muy ilusionados con darle a la afición un pase a la final", afirmaba Pellegrini, quien no quería pensar en partidos previos ni tampoco veía este duelo similar al de hace una semana, cuando con un empate también le valía para pasar ronda. "Hay un paralelismo porque ganamos los dos partidos fuera, y porque el de la ida no fue un partido decisivo ni definitivo, pero los partidos son distintos. Se ha llegado hasta aquí jugando de una manera y es la mejor manera que sabemos hacerlo; y mañana vamos a por el partido independiente del resultado de la ida", aclaraba.

"No tienen relación un partido con otro. Son dos rivales distintos y dos características diferentes. Vamos a tratar de hacer nuestro fútbol, aunque enfrente siempre hay un rival que a veces no te deja jugar como quieres. Vamos a tratar de ser el Betis de siempre", añadía el entrenador del Betis, que también quería aclarar que, al igual que ocurre con el Zenit, no va a tener en cuenta los tres duelos que el cuadro bético ya ha jugado con el Rayo: "Siempre es importante conocer a los equipos, pero más importante de lo que uno sabe del contrario es el rendimiento del equipo propio. Todos los partidos son distintos, hay que entrar sin pensar en nada anterior".

En este sentido, Pellegrini no ocultó que el rival le preocupa hasta donde es necesario. "Me puede preocupar todo porque enfrente hay un rival que lleva haciendo una gran campaña, un equipo que le juega igual ante todos. El fútbol español es muy parejo en todos los partidos y por el hecho de jugar en casa no podemos pensar que el partido está ganado. Hay que ser fuertes defensivamente, creativos en ataque y ser el Betis de los últimos meses para ganar", estimaba el chileno, quien, no obstante, admite que la presióna la tienen ellos por lo que lograron allí.

"Tenemos más responsabilidad porque ganamos en la ida y jugamos en casa, pero la exigencia la tiene el club al completo, porque llevamos 17 años son alcanzar una final. Pues imagina al Rayo que lleva 40 años sin unas semifinales. Lo que estén haciendo ellos ahora en el campeonato, cayendo siempre con marcadores estrechos, no creo que vaya a afectar mañana", añadía antes de señalar cuál será "la principal baza" para ganar. "La principal baza es que el Betis mantenga un rendimiento y un espíritu de equipo que le ha permitido llegar hasta aquí en Copa, Liga y Europa League. Si lo mantiene, las cosas facilitan un poco más. Y lo que va a ser clave son los rendimientos individuales dentro del equipo. Ojalá los tengamos muy altos", señalaba.

El preparador del Real Betis Balompié no ocultaba que es uno de los partidos más importantes de la historia reciente. "Es un partido muy importante porque nos va a permitir la posibilidad de jugar dos títulos, que no es algo que se dé todos los años. Todo lo que estamos viviendo el resto de la campaña son momentos muy buenos, pero lo que intentamos conseguir mañana es un logro", destacaba.

Y dejaba claro a quién debían dedicárselo: "Para mí sería algo muy imporante porque el hincha del Betis se lo merece; por la pasión que sigue al equipo, el gran número de aficionados que nos siguen y que no tiene nada que envidiarle a ningún equipo grande. Pero mañana es el pase a la final y queda mes y medio para esa final. Así que estamos centrados en los que él presente", avisaba.

Esa ilusión que ve entre la afición también la detecta entre sus jugadores, a los que, más que motivar tiene que centrar para que no cometan errores. "Si hay algo que no necesita mañana el jugador es motivación. Con el estadio repleto y el hincha volcado, lo que hay que prever es un exceso de motivación que lleve a cometer errores. Estamos en un momento importante para saber que tenemos la capacidad de acceder a esa final", añadía.

Por último, habló de los dos jugadores más veteranos del plantel y, precisamente, los que más experiencia tengan en este tipo de finales.

Por un lado, el capitán, Joaquín. "A Joaquín lo veo con un rol importante cuando entra, cuando lo hace de incio o cuando no juega. La experiencia es importante y la sabe transmitir al grupo", alogiaba Pellegrini.

Y, por el otro, un Claudio Bravo que fue criticado tras encajar los dos goles del derbi y que Pellegrini se apresuró a defender. "No creo que sea responsable de los goles. El equipo completo tuvo la responsabilidad y hay que verlos bien antes de culpar a un solo jugador. Todos tenemos responsabilidad, cometemos errores, otros también los han cometido y los errores son bastante cuestionables en ese partido. Fue un primer tiempo muy falso de los once y un segundo en el que mejoramos. Si un jugador que comete un error tiene que ser reemplazado no creo que sea la forma de llevar los partidos", concluyó.