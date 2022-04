"¿Y cuándo no ha jugado el Betis en casa?"

El guiño del Betis a su afición en puertas de presentar la equipación especial para la final de la Copa del Rey

Sergio Canales felicita a Joaquín Sánchez en el vestuario del Real Betis por la consecución de una final de la Copa del Rey que se jugará en la ciudad de Sevilla, más concretamente en el Estadio de La Cartuja (que comparte término municipal con la vecina Santiponce). Seguidamente, el capitán verdiblanco atiende a los medios de comunicación y, ante la pregunta de una chica sobre esta cuestión, responde: "Y cuándo no ha jugado el Betis en casa? Si cuando jugamos contra el Liverpool en Anfield, parecía que los que no caminábamos solos éramos nosotros. Si cuando fuimos a Milán, con los nuestros arropándonos, el Duomo parecía la Catedral de Sevilla. O esas dos finales en el Vicente Calderón... ¿Piensas que no sentíamos al Gol Sur animándonos y llevándonos en volandas?".

Es el argumento de un spot que lanzaba este lunes la entidad de La Palmera para agradecer a su fiel hinchada el respaldo que le ha profesado no solamente esta temporada, sino en toda su historia, acuñando el famoso 'manquepierda' y acompañando a los heliopolitanos en su travesía por Tercera división. El vídeo termina con Joaquín dejando claro que, ante el Valencia el 23 de abril, "no va a ser diferente" a las veces anteriores. "Porque donde están los nuestros, está nuestra casa", descubriéndose el lema de esta campaña de confraternización y conjura entre los profesionales y la grada que lleva como lema 'Una final en casa. Como siempre, con los nuestros'.

Un guiño oportuno, a 19 días de verse las caras con el conjunto che en el otrora Estadio Olímpico, donde el Betis podría conseguir un nuevo título para sus vitrinas 17 años después. Lo siguiente, seguramente a lo largo de los próximos días para evitar que la Semana Santa afecte a las compras, será la presentación de la edición especial de su equipación verdiblanca con calzonas negras para la final de Copa. Kappa está ultimando la confección de la indumentaria, que puede reservarse y precomprarse (al precio de 78 euros, 15 más si se prefiere con serigrafía de un futbolista de la primera plantilla verdiblanca, pero no todos) desde hace tiempo y que se servirá a partir del Lunes de Pascua.

Invitación a los ex presidentes

El Betis, según avanza 'Muchodeporte', ha cursado invitación a los ex presidentes de la entidad que están vivos y que no hayan sido agraciados con una entrada para la final de Copa en el despacho normal de las cedidas por la RFEF para que asistan el 23-D a la cita, junto con dos acompañantes, como parte de las 3.000 localidades reservadas para compromisos protocolarios y comerciales. Gerardo Martínez Retamero, Manuel Ruiz de Lopera, José León Gómez, Jaime Rodríguez Sacristán-Cascajo, Miguel Guillén Vallejo, Manuel Domínguez Plata y Juan Carlos Ollero Pina han recibido la propuesta, al tiempo que Rafael Gordillo acudirá como máxima autoridad de la Fundación RBB.