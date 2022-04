Pellegrini se ratifica en el duelo de "estilos opuestos" y espera un Betis "con la mente fría y el corazón caliente"

El entrenador chileno pasa de polémicas con Bordalás o Gayà, al tiempo que se refiere al posible interés de Brasil por llevarlo a su selección

El máximo responsable técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, comparecía esta tarde en la sala de prensa del Estadio de La Cartuja, un rato antes de que se celebrara el entrenamiento oficial de los verdiblancos, que eligieron el segundo turno, tanto en lo que se refiere a las ruedas de prensa como a las sesiones de trabajo en el mismo escenario de la final de la Copa del Rey, que se celebra este sábado a partir de las 22:00 horas y que puede suponer la consecución de un nuevo título para los heliopolitanos 17 años después. El chileno, acompañado por el primer capitán, Joaquín Sánchez, analizó varios asuntos de plena actualidad:



UN TÍTULO PARA SU CARRERA AQUÍ

"Por supuesto que sería un logro muy importante. Los que vivimos en Sevilla notamos las expectativas, lo ansioso que están los hinchas después de tantos tiempo. Poder dedicarles un título sería un gran logro, también para nosotros. Es una ilusión que debemos ver reflejada con el rendimiento"

"No me gusta comparar etapas, porque los cinco años en Villarreal fueron espectaculares; en el año del Real Madrid se nos escapó el título con 96 puntos; en Málaga, con Joaquín, vivimos cosas muy importantes a los que no estaban acostumbrados allí. Ahora, tenemos la posibilidad de jugar por un título en esta ciudad, que sería espectacular e inolvidable. Pero, si no ganamos, hay un camino trazado, aunque la gran alegría nuestra sería ganar. Personalmente, sería muy importante"



FAVORITO

"No me incomoda, porque no sé en base a qué se otorga ese cartel. Si es por la clasificación de LaLiga, sí llevamos unos pocos puntos más. Por plantel, creo que somos parecidos. Si somos favoritos, genial; si no, también. El equipo va a jugar exactamente igual"



MANIFESTACIONES QUE DOLIERON EN VALENCIA

"No he oído lo que ha dicho Bordalás; cada uno puede decir lo que estime conveniente. Dije que el Valencia tiene un estilo de fútbol muy definido, muy físico y muy intenso. Y que para eso hay un árbitro. No creo que dijera nada fuera del contexto futbolístico"

"No dije que el Valencia fuera a hacer cosas antideportivas; trataba de alabar al Elche, que supo ganar sin hacerlas. Hablé de que eran estilos parecidos"



ESTILO

"A pesar de ser dos estilos bastante diferentes, si hemos tenido la posibilidad de llegar a esta final es siguiendo un estilo que no cambiamos ni en LaLiga, ni en la Copa del Rey ni en la Europa League. Tenemos una buena oportunidad de demostrarlo ante un rival con otro estilo, pero perfectamente respetable. Se puede ganar con ambos estilos, y ellos van a intentar imponerlo. Debemos tener la mente fría y el corazón caliente"



EL VALENCIA QUE ESPERA

"Es difícil saber lo que va a hacer el Valencia. Sólo sé lo que vamos a hacer nosotros. Los rivales son distintos y hay que tenerlos en cuenta, pero lo importante es lo que haremos nosotros, que es lo mismo que nos ha traído hasta aquí"



FEKIR

"Una de las condiciones importantes para jugar finales es tener la capacidad de controlar las emociones, que las tenemos y sentimos todos, desde que caminamos por la ciudad. Pero, cuando arrancan los 90 minutos, deben saber controlarse, porque los jugadores están con los nervios y la tensión a flor de piel, por lo que puede haber roces, contactos... Pero no sólo con él, sino tengo que hablar con todos"



PORTERO

"Tenemos tres y ya veremos mañana quién juega"



REFERENCIA LA VUELTA DE 'SEMIS'

"No creo, porque la situación es distinta. Con el Rayo, como con el Zenit, veníamos con una ventaja, pero mañana no hay especulaciones ni ventajas. Partimos los dos igual. Son partidos y momentos distintos, pero espero que se vea el mismo aplomo que nos ha llevado a esta final"



INTERÉS DE LA 'CANARINHA'

"Conmigo no se ha comunicado nadie, aunque tengo un agente. No sé de dónde sale esa noticia, pero sí que estoy mental y físicamente trabajando en el Betis"